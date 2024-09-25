Где сейчас звезда сериала "Новенькая" Егор Козлов: в каких проектах можно увидеть актера

Егор Козлов – известный украинский актер. Он дебютировал в кино в мелодраме "Жребий судьбы", а впоследствии исполнял эпизодические роли в фильмах и сериалах. Широкую известность актеру принесла роль в молодежном сериале "Новенькая", где он сыграл старшеклассника Романа.

Егор Козлов с началом полномасштабного вторжения не прекратил заниматься актерством. В материале Кино 24 узнавайте о том, где актер сейчас и в каких сериалах его можно увидеть.

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Где сейчас Егор Козлов

Актер остается в Украине, он проживает в Киеве. Судя по его последним фото из соцсетей, он появится в роли военного в новом, 2 сезоне сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Эту информацию подтвердил Артемий Егоров, который тоже будет участвовать в этом проекте.

Кроме того, Егор Козлов сыграл главную роль в детективном сериале "Батя", что выйдет на телеэкранах уже 7 октября. Проект состоит из 16 эпизодов и будет рассказывать о подполковнике Степане Безбатько, который возвращается домой после ранения, через год после начала полномасштабного вторжения.

По просьбе дочери Лиды он соглашается помочь молодому следователю помочь ему с запутанным делом. Оказывается, что следователь является его зятем, которого и будет играть Егор Козлов.

Личная жизнь актера

Егор Козлов не слишком активен в соцсетях, но на его странице есть немало кадров с любимой – актрисой Юлией Буйновской. Они поженились в сентябре 2022 года на скромной церемонии. У супругов есть собака, по имени Одри. Они часто показывают, как проводят время вместе на прогулках и отдыхе.

Фильмография Егора Козлова