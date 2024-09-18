После подлого побега из Украины: где сейчас предатель Глеб Михайличенко

Украинский актер театра и кино Глеб Михайличенко, который после начала полномасштабного вторжения России поддерживал ВСУ, вызвал значительный резонанс своим поведением в 2023 году. Появилась информация, что он сбежал в Россию, чем шокировал многих своих поклонников и коллег.

Сеть буквально гудела заголовками о его предательской позиции. В материале Кино 24 узнаете, где сейчас находится Михайличенко, и как сложилась его жизнь после такого решения.

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Где сейчас Глеб Михайличенко

Глеб Михайличенко, бывший украинский актер, сейчас работает в российской компании, которая занимается созданием коммерческих видеороликов и интервью. В тиктоке он представляет себя как "медиатренера по работе в кадре" и ведет свою деятельность на русском языке.



Глеб Михайличенко работает в России / Скриншот

На его странице в фейсбуке до сих пор указано, что он работает в Театре юного зрителя на Липках, однако театр опровергает эту информацию.

Сейчас в театральном сообществе распространяется информация об актере, который переехал в страну-агрессор. Хотим подчеркнуть, что этот актер переехал в Россию после того, как завершил работу в нашем театре,

– говорилось в заявлении театра.



Заявление театра / Скриншот

Поступок Глеба Михайличенко, который сбежал в Россию, вызвал возмущение среди многих украинских актеров и представителей культурного сообщества. В частности, актриса Римма Зюбина открыто выразила свое недовольство его решением.

Для меня удивлением был Глеб Михайличенко. Его отец – режиссер Киевского академического театра юного зрителя, мама играет в этом театре. И в 2023 году Глеб сбежал в Россию. Даже не в 2022, а в 2023. До того ездил с другими актерами в военные части. Теперь огромный вопрос, ездил ли он с концертами, или еще отслеживал позиции наших защитников,

– отмечала в интервью актриса.

Как именно артист-предатель выехал из Украины неизвестно, однако он мог сделать это только незаконным образом.

Кто такой Глеб Михайличенко

Глебу Михайличенко 26 лет, и он родился в Киеве в семье театрального режиссера Максима Михайличенко. В 2019 году Глеб окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого. После окончания университета он начал свою актерскую карьеру в театре и начал сниматься в украинских сериалах.

Среди его актерских работ можно отметить роли в таких проектах, как "Любовь без тормозов", "Наследница поневоле" и "Женский доктор-3". Глеб активно развивал свою карьеру, получая признание за талант и актерское мастерство. Однако, его выбор покинуть Украину и переехать в Россию в 2023 году кардинально изменил его репутацию и вызвал широкий резонанс среди коллег и зрителей.