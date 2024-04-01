Прекратил сниматься в проектах в России еще в 2014 году: где сейчас и чем занимается Алексей Горбунов

Алексей Горбунов – украинский актер театра и кино, а также народный артист Украины. На протяжении своей карьеры он сыграл множество персонажей в различных сериалах. Среди них, в частности были и российские проекты, однако еще в 2014 он отказался от участия во всех проектах в России.

Алексей Горбунов снимается в театре и кино более 40 лет. Кино 24 расскажет, чем сейчас занимается актер.

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Где и чем сейчас занимается Алексей Горбунов

После начала Евромайдана Алексей Горбунов прекратил любую работу в России и отказался от любых новых российских проектов. Известно, что он вернулся в Украину и продолжил свое участие в украинских проектах.

Когда началась полномасштабная война актер поддержал Украину. На своей странице в инстаграме Горбунов публиковал видео из Киева, который регулярно обстреливает российская армия.

Кроме освещения информации о предоставлении гуманитарной помощи и выступления своей группы "Грусть пилота", актер делился с подписчиками воспоминаниями о съемках в предыдущих фильмах и новостями о премьерах новых.

В частности, в одном из последних интервью Алексей Горбунов рассказал, часто ли сейчас снимается в кино.

К сожалению, мало сейчас снимаюсь, разве небольшие проекты,

– отметил актер.

В частности, вспоминал картину, что сняла Дарья Онищенко – "Малевич" о жизни и творчестве украинского художника-авангардиста Казимира Малевича, в котором снялся Алексей Горбунов. Он рассказал, что фильм снимался в Киеве как раз когда были массированные атаки.

"Считаю, хороший фильм получился, все молодые актеры, хороший сценарий, все абсолютно на украинском, исключительно украинская группа и команда была", – делился подробностями Горбунов.

Также он отметил, что отснялся в нескольких короткометражках, которые снимали молодые режиссеры. В частности, вспомнил за фильм "Счастье" – 10 минутный фильм, снятый также на украинском. Как рассказал Горбунов, картину снимали в Испании. (О дедушке, уехавшем из Украины во время войны и живущем в доме престарелых и ждущем свою семью).

В интервью на ютуб-канале "Гончарова" в 2023 году говорилось, что актер живет в Нидерландах, однако часто приезжает в Украину. Алексей Горбунов тогда рассказывал, что "переживаешь за границей больше, чем в Украине".

"Но за границей переживаешь гораздо больше. Потому что каждый день телефоны, с людьми на связи с близкими, эти новости ночь, утро, день, концерт, пауза, ты все время в напряжении и то, что ты оторван... для меня переживаний больше и люди об этом много говорят, те кто вернулся домой, и для меня то же самое ощущение, больше переживаешь, когда ты от дома далеко или за границей", – рассказывал Горбунов.

Актер также очень верит в победу родной Украины.

Так, хочется, чтобы эта война закончилась. Так, победа будет за нами...,

– отмечал украинский актер в интервью на ютуб-канале "Гончарова".