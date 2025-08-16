Американский актер Хейли Джоэл Осмент больше всего известен по роли маленького мальчика в фильме "Шестое чувство". На самом деле его актерский путь начался еще до этого, а сейчас карьера Осмента продолжает развиваться.

Еще до того, как пойти в школу, Хейли Джоэл Осмент стал звездой. В материале Кино 24 узнавайте, как изменился актер и где он сейчас.

Смотрите также Красавчик Аче из фильма "Три метра над уровнем неба": как сейчас выглядит Марио Касас

В возрасте 5 лет мальчик снялся в рекламе Pizza Hut. Впоследствии его увидел режиссер Роберт Земекис, который предложил ему роль в фильме "Форрест Гамп". Также Гейли появлялся в различных шоу на телевидении.

Большую популярность Осменту принесла роль 8-летнего мальчика Коула Сиера в фильме "Шестое чувство". Также он сыграл в "Заплати другому", "Искусственный разум". После этих ролей актер стал появляться на красных дорожках в стильных образах.



Хейли Джоэл Осмент в "Шестом чувстве" / Кадр из фильма

После этого периода Хейли завершил обучение. А потом вернулся в кино и экспериментировал с различными жанрами, стилем и тому подобное.

Где сейчас Хейли Джоэл Осмент

37-летний актер продолжает развивать карьеру в кино. Среди его недавних проектов – сериал "Парни", фильме "Клипни дважды", "Счастливчик Гилмор 2".

Последняя роль Осмента довольно неожиданная. Он появился во 2 сезоне сериала "Венздей" и предстал в роли серийного убийцы.



Хейли Джоэл Осмент в "Венздей" / Кадр из сериала

Ранее мы рассказывали о том, как за 3 года изменились актеры сериала "Венздей".