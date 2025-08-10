Главную мужскую роль в ленте сыграл Марио Касас, известный испанский актер. После фильма он стал узнаваемым и получил бешеную популярность. В материале Кино 24 рассказываем, где он сейчас и как изменился.

Марио Касас дебютировал в кино в фильме Антонио Бандераса "Летний дождь". За ним он снялся во многих других лентах.

Уже в декабре 2010 вышел фильм "Три метра над уровнем неба". За главную мужскую роль он премию ACE как лучший новый актер.



Марио Касас в "Три метра над уровнем неба" / Кадр из фильма

После этого Марио Касас продолжил активно сниматься в кино. Едва ли не каждый год выходила новая лента с его участием: "Неоновая плоть", "Корабль", "Пальмы в снегу", "Невидимый гость", "Искушение", "Побег", "Память сердец".

Сейчас Марио Касас продолжает развивать свою карьеру. Он участвует в различных проектах в кино и на телевидении. К тому же мужчина активно ведет соцсети.

Как сейчас выглядит Марио Касас / Фото из инстаграма Марио Касаса

Относительно личной жизни, актер часто заводил отношения на съемочной площадке. В 2010 он встречался с коллегой по фильму Марией Вальверде, их отношения длились около 4 лет. Осенью 2023 пресса гудела о романе Марио Касаса и актрисы Эйси Гонсалес, однако через год пара разошлась.

К слову, ранее ходили слухи о вероятном продолжении подростковой мелодрамы "Три метра над уровнем неба". Однако пока официальной информации о сиквеле нет.