Головну чоловічу роль у стрічці зіграв Маріо Касас, відомий іспанський актор. Після фільму він став впізнаваним та здобув шалену популярність. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де він зараз і як змінився.

Маріо Касас дебютував у кіно у фільмі Антоніо Бандераса "Літній дощ". За ним він знявся у багатьох інших стрічках.

Вже у грудні 2010 вийшов фільм "Три метри над рівнем неба". За головну чоловічу роль він премію ACE як найкращий новий актор.



Маріо Касас у "Три метри над рівнем неба" / Кадр з фільму

Після цього Маріо Касас продовжив активно зніматися в кіно. Чи не кожного року виходила нова стрічка за його участю: "Неонова плоть", "Корабель", "Пальми в снігу", "Невидимий гість", "Спокуса", "Втеча", "Пам'ять сердець".

Зараз Маріо Касас продовжує розвивати свою кар'єру. Він бере участь у різних проєктах у кіно й на телебаченні. До того ж чоловік активно веде соцмережі.

Який вигляд зараз має Маріо Касас / Фото з інстаграму Маріо Касаса

Щодо особистого життя, актор часто заводив стосунки на знімальному майданчику. У 2010 він зустрічався з колегою по фільму Марією Вальверде, їхні стосунки тривали близько 4 років. Восени 2023 преса гуділа про роман Маріо Касаса та акторки Ейси Гонсалес, однак через рік пара розійшлась.

До слова, раніше ходили чутки про ймовірне продовження підліткової мелодрами "Три метри над рівнем неба". Однак наразі офіційної інформації про сиквел немає.