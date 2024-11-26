Она была продажной Тамарой в сериале "Реванш": где сейчас Ирина Островская

Ирина Островская – украинская актриса театра и кино, которую зрители могли увидеть в кинолентах "Как там Катя" и "Молчание". Впрочем, новую волну популярности звезде принесло участие в сериале "Реванш", который заполонил сердца украинцев.

Она сыграла роль Тамары, члена совета директоров компании Clear all и мамы коварной Марины. О том, где сейчас Ирина Островская – рассказывает 24 канал.

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Где сейчас Ирина Островская

В конце октября этого года состоялась премьера сериала "Реванш", который рассказывает об изменах, путь к своим мечтам и борьбу за справедливость. В ленте Ирина предстала в образе неоднозначного персонажа Тамары, экономистки и матери лицемерной Марины, которая готова на все ради собственной выгоды. По словам актрисы, она пыталась понять действия своего персонажа, чтобы лучше войти в роль. Так, Тамара поддерживает собственную дочь, несмотря на те ужасные поступки, что сделала девушка.

Однако Островской нравится героиня, которую она сыграла, за ум и взвешенность действий и мыслей. Ирина убеждена, что этот персонаж может вызвать как восторг, так и ненависть. Зрители хоть и не будут понимать Тамару в определенные моменты, но будут ее жалеть из-за проблем и трудностей, с которыми она столкнется.

Кроме "Реванша", Ирина также исполнила главную роль в фильме "Дом за стеклом", премьера которого состоится в феврале 2025 года. Впрочем, ленту уже презентовали на Одесском международном кинофестивале в июле этого года. По сюжету драмы, перспективная архитектор Виктория начинает расследование дела исчезновения своей дочери после вечеринки. Девушку обвиняют в торговле наркотиками, поэтому главная героиня должна не только найти своего ребенка, но и доказать ее непричастность, чтобы не потерять собственную репутацию.

Съемки ленты проходили до начала полномасштабного вторжения. По словам Островской, она довольна работой и результатом.

Сейчас я смотрю на эти кадры, понимая, что произошло после того, и думаю: "Господи, это надо было дожить до того момента, когда мы вообще перестали говорить на русском в кадре". Я очень надеюсь, что мы больше никогда не услышим этот язык в Украине и не увидим больше российских актеров в кадре,

– поделилась Ирина во время Одесского международного кинофестиваля.

На днях актриса отправилась в Лондон по случаю показа "Дома за стеклом" на International Film Festival Women and the World. Профессионализм, искренность и преданность делу Островской уже оценили даже за рубежом.

Поэтому украинцам остается только дождаться премьеры нового фильма с участием Ирины и насладиться ее актерской игрой уже в феврале 2025 года.