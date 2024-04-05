Звезда "Памфира" и "Благородных бродяг": где сейчас актер Иван Шаран

Иван Шаран – украинский актер, известный ролями в фильмах "Благородные бродяги" и "Памфир". Где артист сейчас и чем занимается – узнавайте дальше.

В материале Кино 24 узнавайте интересные факты из биографии актера. А также то, чем он занимается сейчас.

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Где сейчас Иван Шаран

Иван Шаран – актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Он снимается в спектаклях "Процесс" по мотивам романа Кафки, "Тартюх", "Мария Стюарт".

Просыпаюсь в семь утра, иногда делаю маленькую разминку, иногда не делаю, принимаю душ, пью кофе, иду в театр на работу, после театра у меня могут быть студенты. А если нет, то после театра я прихожу домой и или что-то читаю, или смотрю какой-то фильм и ложусь спать,

– рассказал актер о своем обычном дне.

Иван Шаран также принял участие в съемках первого сериала о войне "Перевозчица". Он появляется в первом эпизоде. Среди будущих проектов актера – фильм ужасов "Конотопская ведьма". Он выйдет в широкий прокат уже в этом году.

Иван Шаран кроме актерской деятельности, также является преподавателем. Об этой профессии он признался летом 2023 года.

Я работаю с Сергеем Калантаем, он пригласил меня третьим педагогом. Не очень хотел идти, потому что Карпенко-Карого мне не очень нравилось. Я сам учился, прошел всю эту историю. Обидно, что такой университет – это общая постсоветская отрыжка. Начиная от того, как выглядят помещения, заканчивая тем, что там преподают, как относятся к студентам,

– рассказал актер.

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Биография актера

Иван Шаран родился в Бориславе. Он почувствовал, что хочет стать актером, не с самого детства. Однако заинтересовался этим тогда, когда ходил в польские театры в рамках обучения в школе. Мужчина учился на факультете театрального искусства Киевского государственного университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После окончания учебного заведения Иван стал актером труппы Киевского академического театра "Золотые ворота".

Был номинантом премии "Киевская пектораль" в категории "Лучшее исполнение мужской роли второго плана" за роль Юния Брута в спектакле "Кориолан".

Фильмография Ивана Шарана