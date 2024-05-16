Исчезла с экранов: где сейчас и что говорит о войне Карина Аввакумова из "Киев днем и ночью"

Украинская актриса и певица Карина Аввакумова получила широкую известность благодаря своей роли в сериале "Киев днем и ночью". Она исполнила образ молодой женщины с выразительным характером, для которой важны были материальные блага и карьерные достижения. Она воплотила образ героини, которая стремилась достичь своей цели любой ценой.

Хотя в жизни она оказалась совсем другой. В материале Кино 24 узнайте, куда исчезла после завершения сериала Карина, чем занимается и какую гражданскую позицию занимает.

Рекомендуем Нокаут от ярких эмоций: 3 лучшие фильмы о боксерах

Где сейчас Карина Аввакумова

Сейчас она очень активна в инстаграме и отводит много времени на воспитание своего сына. В соцсетях ее жизнью интересуется почти 310 тысяч человек. Стоит заметить, что она в последнее время погрузилась в материнство и почти не занимается творчеством.

Хотя она старается делать свои первые, уверенные шаги в сольной карьере певицы. Поэтому Аввакумова участвовала в отборе на телешоу "Голос страны", а также записала уже не одну собственную песню.

Гражданская позиция Карины Аввакумовой

С начала большой войны Карина занимает четкую проукраинскую позицию. Несмотря на то, что раньше разговаривала на русском и делала свои публикации на языке врага, сразу после 24 февраля актриса полностью перешла на украинский.

Аввакумова призывает к такой же позиции всех своих подписчиков и учит так разговаривать своего маленького сына.

Карина встретила большую войну в Украине, а затем с маленьким ребенком на руках вынуждена была выехать за границу. Но это не помешало ей забыть о том, что происходит на Родине.

Там актриса выходила на родные акции и протесты, пела украинские песни и во весь голос кричала о том, как российская агрессия уничтожает украинские города и села.