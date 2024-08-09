Изменилась и выпускает песни: как сложилась жизнь Марины Сердешнюк, сыгравшей Катю в "Сватах"

Украинская актриса Марина Сердешнюк зрителям запомнилась по сериалу "Сваты", где она сыграла роль Кати – подруги Жени Ковалевой. В юном возрасте девушка смогла передать харизму и характер своей героини, поэтому полюбилась людям.

Известно, что в сериале "Сваты" было много российских актеров, которые сейчас поддерживают путинский режим или вообще замалчивают войну. Анна Кошмал, например, прервала с ними связь и активно поддерживает Украину. Где же сейчас и чем занимается ее сериальная подруга Марина Сердешнюк, расскажет Кино 24.

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Чем сейчас занимается Марина Сердешнюк

Марина Сердешнюк, кроме актерской, начала еще и певческую карьеру. Ее первая песня получила название "БОГДАН" и была выпущена осенью 2023 года. Сейчас в сети уже можно найти несколько треков девушки. В своем инстаграме знаменитость отметила, что она "исполнительница обосранного рэпа". Песни Марина выпускает под псевдонимом Mary Desh. На данный момент последняя композиция называется "Советское наследие".

С 2019 года Сердешнюк играет в Диком театре. В частности, есть такие спектакли с ее участием, как "Шрамы", "Пока что люди", "Карбид". Кстати, Марина училась на курсе Андрея Белоуса в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В кино девушка, похоже, пока не снимается.

Свои социальные сети Марина Сердешнюк ведет на украинском языке. Заметно, что она занимается волонтерской деятельностью, в частности помогает украинским военным и детям. В июне актриса, кстати, приняла участие и в Марше равенства, который проходил в Киеве, чтобы напомнить о правах ЛГБТК + людей.

Марина активно развивает свой инстаграм, тикток и певческую карьеру, поэтому надеемся еще увидеть ее и на больших экранах и в театральных постановках. Многие зрители узнали об актрисе в детском возрасте, когда смотрели "Сватов", однако сейчас девушка изменилась. Возможно, кому-то даже будет сложно узнать Катю с сериала.