Просто не узнать: как изменился актер, сыгравший роль одного из двойняшек в "Сватах"

Константин Чернокрылюк известен украинскому зрителю благодаря роли в сериале "Сваты". Он появился в пятом сезоне и сыграл одного из двойняшек, по имени Никита.

Также он сыграл в таких фильмах как "Клятва врача", "На твоей стороне", "Стеклянная комната" и других. Сейчас актер сильно изменился. В материале Кино 24 узнаете, где сейчас Константин и как выглядит сегодня.

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Где сейчас и как выглядит Константин Чернокрылюк

Константин Чернокрылюк, которому сейчас 22 года, изрядно изменился с периода съемок в известном сериале "Сваты". Он не очень активно ведет свои соцсети, однако из последних его публикаций можно сделать вывод, что сейчас актер находится за границей, в частности в Торонто.

Он не дает интервью и не публикует свою деятельность в соцсетях. Вот, как сейчас выглядит Константин:

Неизвестно также, планирует ли Чернокрылюк возвращаться в индустрию кино, или планирует сосредоточить свою карьеру в другой нише. Однако на его счету уже немало кинопроектов. Среди них: "Я тебя найду", "По разным берегам", "Школа. Недетские игры", "Узнай меня, если сможешь", "Пока станица спит", "Перелетные птицы", "Ищу женщину с ребенком", "Полет бабочки" и многие другие.

Кстати, мы также показали, как выглядит в реальной жизни актер, который сыграл роль Скрябина в "Я, Победа и Берлин". Смотрите – по ссылке.