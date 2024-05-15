Голос культового сериала "Друзья" и народная артистка: где сейчас Лариса Руснак

Знаменитая украинская актриса Лариса Руснак известна как ведущая мастерица сцены Киевского театра имени Ивана Франко, ведущая "Лото Забавы" и голос культового сериала "Друзья". Звезда продолжает работать в театре, к тому же она посещает военных на линии фронта.

В материале Кино 24 читайте о том, где сейчас Лариса Руснак и как сложилась жизнь известной актрисы.

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Где сейчас Лариса Руснак

Лариса Руснак является ведущей мастерицей театра имени Ивана Франко. Недавно там состоялась премьера спектакля "Мария Стюарт". Также актриса ждет танцевальный спектакль "Кураж". Что касается новинок на телеэкранах, то Лариса Руснак сыграла в украинском сериале "Перевозчица".



Лариса Руснак в "Марии Стюарт" / Фото с сайта театра

В начале полномасштабной войны Лариса Руснак на несколько недель поехала во Львов, где помогала собирать помощь на линию фронта. Позже вернулась в Киев.

Лариса Руснак еще после 2014 года ездила на фронт, была в окопах и под Донецким аэропортом. Вместе с актерской труппой театра Франко она и в дальнейшем выступает для защитников, а также для раненых военных в реабилитационных центрах.

Мы думали о поездках на фронт с Адой Николаевной Роговцевой. И еще там нас несколько артистов. Вот это нужно? Военные приходили на наши выступления, порой спали, потому что уставшие. Но потом спрашиваешь их: а вам это нужно? А в ответ: не представляете насколько – это же связь с внешним миром, что нас слышат, что мы здесь не зря это делаем!

– говорила актриса в интервью OBOZ.UA.



Лариса Руснак с коллегами на Харьковщине / Фото из фейсбука актрисы

Коротко об актрисе

Лариса Руснак родилась в Подольске Одесской области. Именно там она полюбила искусство и танцы. Актриса училась в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1983 года она является актрисой Киевского Национального украинского театра имени Ивана Франко.

Актриса запомнилась на телеэкранах сначала как ведущая программы "Лото Забава" и информационной программы "Факты".



Лариса Руснак в "Лото Забава" / Фото из Википедии

Она также была первой женщиной на украинском телевидении, которая делала дубляж. Сначала Лариса озвучила рекламу, потом культовый фильм с Шэрон Стоун "Основной инстинкт", а затем и сериал "Друзья". Руснак была голосом Анджелины Джоли, Джулии Робертс, Джоди Фостер, Кейт Бланшетт и многих других.

Лариса Руснак сыграла главные роли в фильмах "Отчим", "Украденное счастье", "Право на защиту", сериале "День рождения буржуя" и многих других. Лариса Руснак награждена орденом княгини Ольги III степени, является заслуженной и народной артисткой Украины.