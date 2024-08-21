Где сейчас и чем занимается Марк Дробот – главный актер хитового сериала "Узнай меня"

Актер Марк Дробот избегает медийности и скрывает свою личную жизнь. Но недавно он появился в новом украинском сериале "Узнай меня", который быстро приобрел популярность.

Марк Дробот стал одним из главных актеров в сериале "Узнай меня". Кино 24 расскажет больше об этом кино и то, где сейчас находится Дробот.

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Что известно о сериале "Узнай меня"

Сюжет сериала "Узнай меня" рассказывает о дочери бывшего полицейского Вере. Ее строго воспитывал отец, но жизнь девушки изменилась после трагического случая. Вера дружит с Екатериной – ее противоположностью. Ведь девушка не проникается учебой и думает о личной жизни. Однажды девушки решают поехать в ночной клуб – это меняет их судьбы.



Марк Дробот в сериале / Скриншот с ютуба

Сначала 4 эпизода сериала "Узнай меня" опубликовали на ютубе. Позже создатели удалили их с платформы, хоть кино уже успело завоевать успех и популярность среди зрителей. Сейчас стоит ожидать возвращения всех серий уже этой осенью.

Где сейчас Марк Дробот

У Марка Дробота нет социальных сетей, поэтому его деятельность отслеживать непросто. Все потому, что он избегает медийности и популярности.

К сожалению, медийность и хороший артист – это две разные вещи. Я хотел бы быть хорошим артистом. По крайней мере, я всячески стремлюсь, чтобы никакой медийности не было,

– говорил актер ранее.

Известно, что во время полномасштабной войны он присоединился к Одесскому Украинскому театру. В новых реалиях коллективы стали обмениваться ресурсом, таким образом Дробот выступал на сцене Ровенского украинского музыкально-драматического театра.

Марк Дробот сыграл в спектакле Натальи Ворожбы "Зернохранилище", премьера которой состоялась осенью 2022. За эту роль его премией Украинского театрального фестиваля ГРА в номинации "лучшая мужская роль".



Марк Дробот в спектакле / Фото из фейсбука Риммы Зюбиной

Также известно, что Марк Дробот уже во время войны впервые стал отцом. У актера и его возлюбленной Марины Бондарчук родилась дочь. Ее назвали Златомирой.



Марк Дробот с любимой / Фото из фейсбука Молодого театра

Фильмография Марка Дробота