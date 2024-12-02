Где сейчас Михаил Кукуюк, сыгравший в комедии "Путь домой" и "Свингерах"

Михаил Кукуюк – узнаваемый украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины, который активно помогает ВСУ. Мужчина известен благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Свингеры", "Папик", "Наши котики", "Свидание в Вегасе", "Теория зла", "Новая жизнь Василисы Павловны".

Звезда продолжает покорять украинцев участием в новых проектах. Где сейчас Михаил Кукуюк и чем он занимается – рассказывает Кино 24.

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Где сейчас Михаил Кукуюк

В 2024 году состоялась премьера сериала "Путь домой". Лирическая комедия рассказывает о двух украинских семьях, которые стали жертвами аферы, что привела к многочисленным непредсказуемым ситуациям. Сюжет разворачивается вокруг их совместной жизни в одном доме, где неожиданно сталкиваются разные традиции, привычки и мировоззрения. Михаил сыграл одну из главных ролей.

Мужчина признавался, что во всех персонажах, в которых перевоплощается, видит себя настоящего. Он убежден, что каждый человек немного играет роли и надевает на себя маски даже в реальной жизни.

Это профессия такая. Все мы играем в жизни. Все мы немного актеры. Шекспир об этом прекрасно когда-то высказался, что "весь мир – театр". Людей с чистым восприятием мира, с чистой реакцией на ближнего своего трудно воспринять. Мы все немного играем, иногда все надеваем маски,

– делился Михаил в интервью для Суспільне Житомир.

Сейчас мужчина играет в театре имени Ивана Франка и театре на Липках. Кукуюка можно увидеть в спектаклях "Конотопская ведьма", "Возвращение блудного отца" и других.

Артист редко появляется в социальных сетях, но довольно часто отмечает поддержку украинской армии. Актер распространяет и открывает сборы для военных на FPV-дроны. Михаил не только призывает к помощи, но и публикует отчеты о потраченных средствах, которые были направлены на приобретение важных вещей для солдат.

12 декабря украинцы смогут увидеть Кукуюка снова на экранах, ведь состоится релиз предновогодней комедии "Собрание ОСББ", где мужчина принял участие.

Актер активно продолжает свою карьеру и развивается в новых сферах творчества, в частности в поэтической и музыкальной. Михаил проводит концерты для поклонников, где озвучивает собственные стихи и исполняет песни.