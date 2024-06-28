Отказалась от карьеры в России и открыла бизнес: где и как сейчас живет актриса Мила Сивацкая

Мила Сивацкая – украинская актриса, которая снималась в сериалах "Хороший парень", "Гранд" и в фильме "Последний богатырь". Ее знают как украинские, так и российские зрители. Девушка, кроме того, поет. В 2012 году даже участвовала в шоу "Голос. Дети".

После начала полномасштабного вторжения в жизнь и карьеру Милы пришли изменения. Чем сейчас занимается актриса и где она находится, расскажет Кино 24.

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Актерская карьера Милы Сивацкой

Свой путь в актерстве Мила Сивацкая начала в далеком 2008 году. В частности, снялась в фильмах "Гений пустого места" и "Синевир". В 2016 году получила главную роль в сериале "Нити судьбы", благодаря которой и прославилась.

Некоторое время Мила работала в России. Ей пришлось поработать и с актерами, которые поддерживают путинский режим: с Милошем Биковичем и Александром Соколовским. Они вместе снимались в сериале "Гранд".

Мила Сивацкая и Александр Соколовский / Фото "Кинорум"

Сивацкой россияне предлагали роли даже после начала полномасштабного вторжения, однако девушка отказалась. В одном из интервью Мила рассказывала, что всегда была на стороне Украины, тем более проживала в Киеве, а в Россию ездила только, чтобы сниматься. Актрисе жаль за свое прошлое, но не стыдно.

В Украине на тот момент не снимали кино. Его очень мало, а актеров очень много. Я хотела пойти учиться, потому что я же не училась на актерском. Я пошла в Карпенко-Карого – меня не взяли. В какой театр меня возьмут?

– делилась девушка.

Чем сейчас занимается Мила Сивацкая

Сейчас Мила занимается бизнесом, который активно развивает. В Киеве она имеет магазин косметики и клинику, где делают различные косметологические процедуры. Начиналось все с инстаграма, а уже потом перешло в офлайн формат.

Мне хотелось, чтобы было место, куда ты можешь прийти не в формате торгового центра, а именно место, куда ты можешь прийти с подружкой, выпить кофе, поговорить о баночках, провести время и размышлять о себе,

– рассказывала Мила Сивацкая.

С инстаграма Сивацкой видно, что она часто путешествует по миру. Недавно, например, была в Испании, Франции, Италии, Чехии и Австрии, однако проживает в Киеве. Актриса, кстати, является коренной киевлянкой, а в социальных сетях перешла на украинский язык. После того как Мила выступила против кровопролитной войны, которая происходит в Украине, Россия запретила ей въезд на 50 лет.