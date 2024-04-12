Вспоминает слова покойной мамы: где сейчас и что говорит о войне Наталья Сумская

Сегодня Наталья Сумская – народная артистка Украины, которая более сорока лет не прекращает радовать зрителя и удивлять его своим творчеством и непревзойденной игрой. Но больше всего актриса радуется, когда видит в зале военных.

Понимает, что сегодня вся наша жизнь зависит именно от них. Узнайте в материале Кино 24, как живет сейчас и чем занимается Наталья Сумская.

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Где сейчас и что говорит о войне Наталья Сумская

Актриса вспоминала, что именно накануне большого вторжения умерла ее мать, которая неоднократно рассказывала ей об ужасах Второй мировой войны. Сегодня, при подобных, а даже еще более трагических обстоятельствах, все украинцы испытывают те же переживания.

Например, Наталья Сумская отметила, что ее семья в течение определенного времени находилась под оккупацией российских войск.

Мои родные пережили оккупацию. Сегодняшняя война страшнее тем, что врагом, безжалостным варваром оказался ближайший сосед, притаившийся на несколько десятилетий, а теперь запустил своих наемников на нашу землю. И еще жестоко, что мы сейчас переживаем до тысячи ракетных атак, уничтожение целых городов и потерю наших защитников,

– высказалась Наталья.

Сейчас актриса продолжает сниматься в современных сериалах. А также играть в театральных спектаклях. Наталья признается, самым большим счастьем для нее является, когда она видит в зале военных.

Мы будто продолжаем жить привычную жизнь, но война есть война, она страшная, она убивает. А театр хоть на некоторое время отвлекает волнами добра и позитива и нас, и наших зрителей от ужасной реальности. Театр – как лекарство, как спасение как терапия. И для меня событие, когда к нам на спектакль приходят военные, я чувствую единение, обмен энергией,

– сказала она.

Сумская также говорит сегодня о важности того, чтобы разговаривать на украинском языке и навсегда забыть язык оккупанта:

"Я каждый день хожу в театр мимо гимназии №117 имени Леси Украинки и слышу, как там на школьном дворе, гуляя, шутя друг с другом, детки говорят на родном украинском языке – это для меня событие, которое дает настроение и воодушевление на длительное время. Это так красиво, так естественно, я останавливаюсь и восторженно слушаю", – отмечает она.

Актриса призывает волонтерить и помогать нашим бойцам. А также просит о молитве и ответственности у каждого украинца. Наталья считает, что каждый должен прилагать усилия для нашей победы.

Что известно о Наталье Сумской