Вспоминает слова покойной мамы: где сейчас и что говорит о войне Наталья Сумская
Сегодня Наталья Сумская – народная артистка Украины, которая более сорока лет не прекращает радовать зрителя и удивлять его своим творчеством и непревзойденной игрой. Но больше всего актриса радуется, когда видит в зале военных.
Понимает, что сегодня вся наша жизнь зависит именно от них. Узнайте в материале Кино 24, как живет сейчас и чем занимается Наталья Сумская.
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Где сейчас и что говорит о войне Наталья Сумская
Актриса вспоминала, что именно накануне большого вторжения умерла ее мать, которая неоднократно рассказывала ей об ужасах Второй мировой войны. Сегодня, при подобных, а даже еще более трагических обстоятельствах, все украинцы испытывают те же переживания.
Например, Наталья Сумская отметила, что ее семья в течение определенного времени находилась под оккупацией российских войск.
Мои родные пережили оккупацию. Сегодняшняя война страшнее тем, что врагом, безжалостным варваром оказался ближайший сосед, притаившийся на несколько десятилетий, а теперь запустил своих наемников на нашу землю. И еще жестоко, что мы сейчас переживаем до тысячи ракетных атак, уничтожение целых городов и потерю наших защитников,
– высказалась Наталья.
Сейчас актриса продолжает сниматься в современных сериалах. А также играть в театральных спектаклях. Наталья признается, самым большим счастьем для нее является, когда она видит в зале военных.
Мы будто продолжаем жить привычную жизнь, но война есть война, она страшная, она убивает. А театр хоть на некоторое время отвлекает волнами добра и позитива и нас, и наших зрителей от ужасной реальности. Театр – как лекарство, как спасение как терапия. И для меня событие, когда к нам на спектакль приходят военные, я чувствую единение, обмен энергией,
– сказала она.
Сумская также говорит сегодня о важности того, чтобы разговаривать на украинском языке и навсегда забыть язык оккупанта:
"Я каждый день хожу в театр мимо гимназии №117 имени Леси Украинки и слышу, как там на школьном дворе, гуляя, шутя друг с другом, детки говорят на родном украинском языке – это для меня событие, которое дает настроение и воодушевление на длительное время. Это так красиво, так естественно, я останавливаюсь и восторженно слушаю", – отмечает она.
Актриса призывает волонтерить и помогать нашим бойцам. А также просит о молитве и ответственности у каждого украинца. Наталья считает, что каждый должен прилагать усилия для нашей победы.
Что известно о Наталье Сумской
Наталья Сумская является старшей сестрой известной украинской актрисы Ольги Сумской. Известно, что артистки почти не общаются. Ранее причиной этого были их разные политические взгляды. В частности, Наталья осуждала сестру за участие в съемках сериалов, которые транслируются в России. Актрису также возмущало то, что старшая дочь Ольги, Антонина, проживает в стране-агрессоре.
Сама актриса посвятила свою жизнь работе в Национальном театре имени Ивана Франко. Одной из самых известных спектаклей, которую она сыграла более 250 раз, является "Кайдашева семья", где она воплощает образ Кайдашихи.
Дети Натальи также выбрали путь актерства, продолжая актерскую династию Сумских. Она замечает, что никогда не влияла на их выбор, это было самостоятельное решение.
Актрисе Наталье Сумской больше всего нравится выполнять положительные роли, и даже после многолетнего актерского опыта она выходит на сцену с приятным волнением.