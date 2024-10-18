До сих пор путают с братом Станиславом: как менялся и где сейчас актер Николай Боклан

Николай Боклан, как и его родной брат Станислав, достиг большого успеха в кино. Он получил звание народного артиста Украины и снялся в более 100 фильмах и телесериалах.

Николай Боклан впервые появился в кино, когда еще учился в школе. Тогда он с братом поехал на Киностудию имени Александра Довженко. В то время там снимали фильм "Вавилон ХХ", а ребятам удалось попасть в массовку. Но тогда Николай еще даже не думал об актерстве, пишет Кино 24.

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Николай Боклан стал актером после того, как отслужил в армии и получил образование. По его словам, родители не были против, что у двух сыновей одинаковый выбор профессии.

Актер получил известность в 90-х, особенно после роли в фильме "Два шага до тишины". Он часто воплощал на экране исторических фигур: в фильме "Черная рада", "Богдан-Зиновий Хмельницкий".

Николай Боклан в фильмах и сериалах / Кадры из кино

В 2020 – 2021 Николай Боклан появился в остросюжетном сериале "Мама", рассказывающем непростую историю семьи, в которой сын попал в плен к врагу. Боклан сыграл мужа главной героини, Анатолия. Эта лента актуальна до сих пор.

Николай Боклан с 1988 года играл в театре – сначала это был Молодой театр. Впоследствии он стал ведущим актером Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. В 2017 году актер перестал играть в кино, не соглашаясь на новые законы. Хотя в театре ему было комфортнее.

В театре больше магии, чем в кино. В театре каждый раз можно переосмысливать роль и делать ее интереснее. В театре всегда присутствует эксперимент. Роль можно совершенствовать и 20 – 30 раз, а есть спектакли, где я сыграл 600 раз,

– рассказывал Боклан в интервью "Высокому замку".

Заметим, в 2021 году Николай Боклан стал народным артистом Украины. Также он является членом Национального союза театральных деятелей Украины.

О брате Станислава Боклана

Николай младше брата на 3 года, однако тоже достиг успеха в кино. Братья очень похожи между собой, поэтому их часто путают.

Всю жизнь путали – и до сих пор путают. В институте меня Стасом называли, а потом, когда он вернулся в Киев работать, его часто называли Колей. Мы к этому привыкли. Ревности мы никогда друг к другу не испытывали. Это же не жена, в конце концов. К ней можно приревновать, а к брату – не вижу смысла. Работает успешно, и это очень хорошо,

– рассказывал Николай Боклан.

Братья играли вместе в проекте – "Когда мы дома". По словам Николая, они на сцене дополняют друг друга. Вместе им сотрудничать комфортно.



Братья Бокланы и Алексей Тритенко / Фото из фейсбука Николая Боклана

Где сейчас Николай Боклан

Николай Боклан в 2022 году признавался, что не очень любит публичность. Ему больше нравится уют и покой. Также он рассказывал, что стал преподавателем в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Во-первых, общение с молодым поколением – это интересно и увлекательно. Единственное замечание могу сделать, что они большие лентяи. Но, собственно, я тоже был молодым и тоже было лень. А актерство – это серьезная профессия,

– делился опытом Николай Боклан.

Похоже, что с начала полномасштабного вторжения Николай Боклан выбрал непубличный образ жизни, ведь он не ведет соцсети, не появляется в новых фильмах или сериалах и не посещает публичных мероприятий. Также актер скрывает личную жизнь – жену и детей.