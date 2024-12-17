Война в Украине в корне изменила взгляды Жураковской. Она, как и многие другие, пережила тяжелые времена, что заставили переосмыслить не только личные приоритеты, но и взгляды на жизнь, культуру и роль искусства в условиях войны. Об этом сообщает 24 Канал.

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Где сейчас и как живет Олеся Жураковская

Олеся Жураковская признается, что начало большой войны кардинально изменило ее ценности и приоритеты. Она рассказывала, как после 24 февраля 2022 года вместе с родными провела полтора месяца в подвале, прячась от обстрелов. Артистка отмечает, что очень подробно помнит все те ужасные моменты, которые стали частью ее жизни. Это был очень тяжелый период, и пережитые события оставили глубокий след в ее сердце.

Особенно болезненным для нее стало осознание того, что некоторые люди, которых она считала близкими друзьями, стали предателями. Одной из таких стала ее коллега по театру – Горбачева, которую Олеся долгое время считала своей подругой. Однако после начала войны и поддержки России со стороны Горбачевой, Олеся была вынуждена прекратить любые отношения с ней. Для Жураковской это стало большим ударом, и она признается, что когда услышала слова своей коллеги: "Я не осуждаю".

Она понимает, что время требует решительных действий и разрыва связей, не оглядываясь назад, чтобы освободить пространство для новых возможностей и творчества.

С начала 2023 года Олеся Жураковская взяла на себя роль директора и художественного руководителя Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Под ее руководством театр активно поддерживает военных и волонтеров. Четырнадцать работников театра пошли служить добровольцами, и, к сожалению, один из них – Олег Остропольский – погиб на фронте.

Но даже в эти тяжелые времена театр не останавливается. Олеся рассказывает, что коллектив помогает многим бригадам, организует благотворительные ярмарки и спектакли. Она лично занимается домом ветеранов сцены и отмечает, что для нее важна поддержка как юных, так и пожилых людей.

Еще с 2014 года Олеся предложила поддерживать военных, которые находились в центральном госпитале, и с тех пор театр регулярно приглашает военных и волонтеров на бесплатные спектакли. Кроме того, театр предоставляет свою площадку для театральных коллективов, которые работают в прифронтовых зонах, в частности театрам из Харькова, Мариуполя и Днепра, а также активно сотрудничает с Театром ветеранов.

Сейчас Олеся Жураковская активно гастролирует, расширяя границы своего театрального влияния и привлекая зрителей к важным социальным инициативам. Несмотря на сложные условия войны, актриса продолжает выступать на сцене, организовывать благотворительные спектакли и поддерживать культурные проекты, которые объединяют людей.