Однако после третьего сезона она покинула шоу из-за конфликтов с коллегами. Шеннен Догерти была известна, как одна из самых скандальных актрис Голливуда, но со временем эта репутация изменилась.

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Где сейчас Шеннен Догерти

После того как знаменитая актриса узнала о своем онкологическом заболевании, ее жизнь внезапно претерпела кардинальные изменения.

Начиная с 2015 года, Шеннен Догерти публично рассказала о своем диагнозе рака молочной железы и сложности лечения.

После небольшого периода ремиссии болезнь вернулась, и сейчас она находится на 4-й стадии рака с метастазами. Шеннен принимает экспериментальную терапию и надеется на положительный результат.



Шеннен Догерти после операции / Фото из инстаграма актрисы

Правда, несмотря на надежды на лучшее, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" откровенно выражает свои мысли о смерти. Шеннен поделилась, что сейчас больше всего переживает за свою маму. Актриса желает упростить ей жизнь в случае потери, поэтому решила самостоятельно подготовиться к своим похоронам.

Фильмография Шеннен Догерти

"Крепость"

"Шоу Келли Кларксон"

"Беверли Хиллз 90210"

"Дом моих кошмаров"

"Ривердейл"

"Ривердейл": смотрите онлайн трейлер сериала

"Челси"

"Новая норма"

"Горящие пальмы" и другие.

Смотрите фильмы и сериалы с Шеннен Догерти и поддержите тяжелобольную актрису в сложный период ее жизни.