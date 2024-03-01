Перешла на украинский и разнесла коллег из России: где сейчас внучка Женя из "Сватов"

Еще в детстве эта девочка достигла такого большого успеха, что ее лицо и имя было известно каждому в Украине. А после того, как София Стеценко исчезла с экранов вокруг ее персоны ходили разные слухи.

В частности были разговоры о возможном переезде в Москву, скандальных заявлений родственников и ее жизни в Торонто. Молодая актриса рассказала правду о своем текущем месте жительства и рассказала о позиции относительно войны.

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Где сейчас София Стеценко

София Стеценко – украинская актриса, которая впервые получила главную роль еще в возрасте 6 лет. Тогда она сыграла Женьку Ковалеву в ситкоме "Сваты". Поскольку этот сериал получил огромную популярность среди зрителей, София получила славу и почет от зрителей.



София Стеценко в роли Жени / Фото из соцсетей

Сейчас девушке 20 лет. В одном из интервью она рассказала об этапах развития своей карьеры после популярности в "Сватах". Оказалось, что на определенный момент София решила, что актерство – не для нее. Однако, после короткого перерыва она вернулась к этой деятельности.

Я просто запуталась. Я подумала, что актерское – это не мое. Сделала огромный перерыв и поняла, что очень скучаю по этому, что я очень люблю актерское мастерство,

– рассказывала ранее София Стеценко.



София Стеценко / Фото из инстаграма актрисы

Российские СМИ распространили фейковую информацию о том, что Стеценко переехала в Москву. На самом же деле, с началом полномасштабной войны она уехала в Прагу, потом нашла убежище в Канаде, Торонто.

Более того, девушка лично опровергла слухи о переезде в Москву, после большого вторжения перешла на украинский язык и занимает четкую проукраинскую позицию.

В России я не училась, никогда не планировала туда поступать. Не было даже мысли ехать и никогда не поеду. В Москве была только один раз – во время съемок новогодних "Сватов". И мне не понравилось в том городе,

– призналась София.

Сейчас украинская артистка в Торонто работает ассистентом на съемочных площадках и фестивалях.

Позиция Софии Стеценко относительно войны в Украине

Еще в прошлом году в День своего рождения юная актриса сделала публикацию, в которой акцентировала на том, что сегодня у всех украинцев одна цель – победа над российским оккупантом. Кроме того, девушка пожелала Путину смерти.

У меня есть одно единственное желание, с 24 февраля я его загадываю каждый день. И это не наша победа, в нее я верю безоговорочно. Я хочу, чтобы каждый российский солдат, ступивший на нашу землю с целью убивать и насиловать украинцев, с целью бомбить наши дома и города, очень долго и мучительно горел в аду. Слава Украине! Путин – х*йло. А меня с Днем рождения!

– написала девушка.

Также Стеценко вспомнила о своем опыте съемок в сериале "Сваты". И не смогла не вспомнить о российских коллегах, в которых разочаровалась.

Для меня "Сваты" – это хорошие воспоминания детства и очень крутой опыт. Но из-за полномасштабного вторжения ощущения не очень хорошие, потому что российские актеры, которые играли главные роли, поддерживают кремлевскую агрессию,

– прокомментировала артистка.

Мать Софии, Светлана Стеценко, сообщила, что два года назад ее дочь Соня, которая ранее общалась на русском языке с родственниками и друзьями, приняла принципиальное решение перейти на украинский.

Я иногда, когда звоню ей, ненароком перехожу на русский, она поправляет: "Мама, родненькой, пожалуйста!"

– говорит Светлана.

Такую же позицию приняла и вся ее семья. Поэтому ни о каком переезде в Москву или государственной измене речь не идет. София Стеценко поддерживает Украину, популяризирует украинский язык за рубежом и открыто говорит о войне.