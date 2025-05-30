Впервые за долгое время вернулся на театральную сцену: где сейчас легендарный Станислав Боклан

Один из самых известных украинских актеров Станислав Боклан – звезда многих фильмов и сериалов, победитель кинопремий и обладатель звания народного артиста. Во время полномасштабной войны он продолжает работать в Украине, играет в театре и кино.

В материале Кино 24 узнавайте, где сейчас Станислав Боклан и что известно о его деятельности.

К слову Отказывается от ролей военных и помогает ВСУ: где сейчас Максим Самчик из "Первых ласточек"

Стас Боклан родился на Житомирщине, а учился в Киевском институте театрального искусства Карпенко-Карого (теперь университет). После завершения обучения работал в Донецком областном драматическом театре. Сейчас он оккупирован россиянами. Актер с болью вспоминал об этом.

10 лет я проработал в театре, которого, к сожалению, нет. Как и многих людей, с которыми я работал. Кто-то не смог выжить, прячась в подвалах, кто-то погиб. Нет того дома, где я жил, нет театра. Со многими людьми не могу найти связь,

– признавался Боклан.

Станислав Боклан также был актером Молодого театра, стал звездой фильмов и сериалов "Поводырь", "Слуга народа", "Век Якова", "Я, ты, он, она", "Крепостная", "Папик" – и это только самые известные ленты.

Где сейчас Станислав Боклан

Станислав Боклан продолжает работать в Украине. В 2024 году он стал звездой семейной комедии "Крашанка", где сыграл главного героя – отца семьи Ивана Забияку, который строит ракету и мечтает ударить ею по Москве. В конце 2024 года вышел еще один фильм с его участием – "Поезд в 31 декабря". Боклан сыграл проводника Николая Ивановича.

"Поезд в 31 декабря": смотрите трейлер онлайн

Станислав Боклан появляется и на телевидении. Он был членом жюри в "Лиге смеха", а еще ведущим телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?".

К тому же впервые за 4 года Станислав Боклан вернулся на театральную сцену. Он играет в спектакле "Поромник" на сцене Национального академического драматического театра имени Леси Украинки – роль Малдуна. Премьера состоялась в декабре 2024 года.



Боклан в спектакле "Поромник" / Фото с сайта театра

Как указывает издание "Главком", за сезон, который продлится до августа, актер получит 700 тысяч гривен. К слову, Боклан не входит в труппу театра, а является лишь приглашенным гостем.

Актер также занимается волонтерством – помогает животным и спасает их. Станислав Боклан признавался, что приютил 23 котиков и одну собаку. Он сотрудничает с приютом "ЗооПатруль" и продолжает спасать животных. В апреле актер спас еще одного четвероногого.