Оккупанты полностью разрушили его прошлое: где сейчас народный артист Украины Стас Боклан

Станислав Боклан, народный артист Украины, который завоевал популярность путем тяжелого труда и таланта, что полюбилось многим украинцам. Но из-за войны и безжалостных обстрелов российскими войсками украинских городов, часть его жизненного пути останется только в воспоминаниях.

Узнайте, где сейчас звездный актер, чем занимается и почему носит в себе сильную ненависть.

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Стас Боклан – один из лучших украинских актеров

Станислав Боклан посвятил десять лет своей жизни работе в Донецком областном драматическом театре в Мариуполе. За этот период у артиста накопилось много веселых и душевных историй, связанных с этим местом и людьми, которые там работали.

Но, к сожалению, сейчас почти ничего не осталось от этого театра, поскольку оно было разрушено во время российского авиаудара, так же как и квартира, в которой когда-то проживал Станислав Боклан. Но хуже всего, что многие друзья актера, с которыми он годами работал, общался и даже близко дружил, погибли из-за российских бомб и ракет.

Поэтому сейчас, признается Стас Боклан, в его душе бурлит такая ненависть, на которую он сам не надеялся.

10 лет проработал в этом театре, которого, к большому сожалению, уже нет. И уже нет многих людей, с которыми я работал. Кто-то не смог выжить, прячась в подвалах, кто-то погиб. И нет того дома, где я жил в Мариуполе, где была у меня квартира,

– поделился актер.

После начала большой войны Боклан не сбежал из Украины. Актер до сих пор снимается в кино и делает много, чтобы киноиндустрия в нашей стране процветала, впрочем, он сменил костюмы, грим и сцену театра на волонтерство и всеми силами помогает военным в тылу.

Я никогда не думал, что во мне может быть столько ненависти, потому что это страшно представить,

– рассказал Стас Боклан.

Жена и дети Стаса Боклана

Несмотря на оскверненные Россией воспоминания из Мариуполя, есть кое-кто, кто остается рядом с актером уже много лет. А именно, актриса Киевского молодого театра Наталья Кленина.

Мы уже много лет вместе, еще с Мариуполя. Хотя на сцене почти не пересекаемся. И театр для нас заканчивается тогда, когда мы оттуда выходим,

– говорит актер.

Пара вместе уже почти 40 лет. Их сын, Dj Кирилл Думский, работает как музыкальный диджей, а дочь занимает должность кастинг-директора на Star Media.