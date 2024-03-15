Раньше работала в России: осталась ли в Украине и чем занимается известная актриса Валерия Ходос

Валерия Ходос – известная украинская актриса театра и кино. Ранее многие украинские поклонники ее творчества удивились, узнав, что Ходос родом из Украины. Поскольку большую часть ее проектов занимают именно роли в российских сериалах.

Валерия откровенно признавалась, почему после 2014 года не отказывалась от проектов в России и строила там свою карьеру. Читайте в материале Кино 24, где сейчас известная актриса, чем занимается и остается ли в Украине после начала большой войны.

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Где сейчас Валерия Ходос

Даже после 2014 года многие известные украинские звезды продолжали размывать границы и работать на страну агрессора. И лишь после начала большого вторжения каждый сделал свой окончательный выбор.

Валерия Ходос приняла сознательную позицию и осталась в Украине после начала полномасштабной войны. Она открыто осудила Россию и прекратила работать в Москве. Хотя признается, ранее допустила ошибку, когда строила свою карьеру в стране оккупанта.

Актриса признала, что полностью осознает свою ответственность за сотрудничество с актерами из России и работу перед российской аудиторией. Однако, к сожалению, только после начала полномасштабной агрессии она осознала, что ее взгляды абсолютно проукраинские и наконец отказалась от своей инфантильной позиции.

Это моя ответственность. Я была инфантильная. Я до начала полномасштабного вторжения интересовалась только творчеством. Летала в облаках. Я не интересовалась страной, тем, что происходит. Как должно быть, а как нет. Кто друг, а кто враг. Я не интересовалась этим. Да, это плохо, неправильно. Но это мой путь, он такой,

– отметила Валерия.

После 24 февраля 2022 года актриса поддержала Украину, перешла на украинский язык и освещает ужасы войны в своих соцсетях. Валерия организует сборы и помогает нашим военным.

Ходос таки вернулась к профессии. Она играет в театре, получает роли в украинских фильмах, хотя признается, думала, что после большой войны ее профессия больше никогда не будет актуальной.

Не верилось, что актерство вообще будет актуальным в Украине. Не могла себе представить, что после начала полномасштабного вторжения моя профессия будет пользоваться спросом, а мы будем снимать сериалы. Это казалось нереальным,

– рассказала актриса.

Кроме того, она создала свою школу актерства и преподает. Валерия говорит, что обожает своих студентов и волнуется за каждого из них. С некоторыми даже уже встречалась на съемочных площадках. В такие моменты понимает, что она все делает правильно.

Личная жизнь Валерии Ходос

Актриса объяснила, что не спешит раскрывать детали относительно своей личной жизни. Однако Валерия Ходос говорит, что уже мечтает о создании семьи и рождении детей. Относительно свадебных торжеств в будущем, актриса не рассматривает эту идею.

Я хочу семью, мужа, двух или трех детей, еще одну собаку, большой дом, это все я хочу. А вот саму свадьбу – нет. У меня немного сомнения от этой помпезности этого празднования. Мне кажется, что это немного не мой формат,

– призналась Валерия.

Ходос не делится личным, поэтому пока так и неизвестно, в отношениях ли известная украинская актриса.

Валерия Ходос об украинском кино

Украинская актриса поделилась своими мыслями о том, почему даже сейчас, во времени жестокой войны, в трендах русская музыка и сериалы. Валерия считает, что нам необходимо снимать больше именно для молодых людей, чтобы через кино у них формировалось правильное мышление, чтобы зрителям было интересно смотреть то, что предлагает наш кинематограф.

Стоит идти на риски, брать новые форматы и заинтересовывать молодое поколение. Юные зрители ищут ответы на свои вопросы о любви, ссоры и общения не у родителей – так никогда не было. Они стремятся получить ответы из других источников, например, ютуба или сериалов,

– говорит Ходос.

После начала большой войны Валерия уже снялась в новых украинских сериалах и готова продолжать свою деятельность для того, чтобы формировать сознательную, мудрую и молодую нацию.