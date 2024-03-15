Раніше працювала в Росії: чи залишилась в Україні й чим займається відома акторка Валерія Ходос

Валерія Ходос – відома українська акторка театру та кіно. Раніше чимало українських прихильників її творчості здивувались, дізнавшись, що Ходос родом з України. Оскільки велику частину її проєктів займають саме ролі у російських серіалах.

Валерія відверто зізнавалась, чому після 2014 року не відмовлялась від проєктів в Росії та будувала там свою кар'єру. Читайте в матеріалі Кіно 24, де зараз відома акторка, чим займається та чи залишається в Україні після початку великої війни.

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Де зараз Валерія Ходос

Навіть після 2014 року багато відомих українських зірок продовжували розмивати кордони й працювати на країну агресора. І лише після початку великого вторгнення кожен зробив свій остаточний вибір.

Валерія Ходос прийняла свідому позицію і залишилась в Україні після початку повномасштабної війни. Вона відкрито засудила Росію і припинила працювати в Москві. Хоча зізнається, раніше припустилася помилки, коли будувала свою кар'єру в країні окупанта.

Акторка визнала, що повністю усвідомлює свою відповідальність за співпрацю з акторами з Росії та роботу перед російською аудиторією. Однак, на жаль, лише після початку повномасштабної агресії вона усвідомила, що її погляди абсолютно проукраїнські та нарешті відмовилася від своєї інфантильної позиції.

Це моя відповідальність. Я була інфантильна. Я до початку повномасштабного вторгнення цікавилася тільки творчістю. Літала в хмарах. Я не цікавилася країною, тим, що відбувається. Як має бути, а як ні. Хто друг, а хто ворог. Я не цікавилася цим. Так, це погано, неправильно. Але це мій шлях, він такий,

– зазначила Валерія.

Після 24 лютого 2022 року акторка підтримала Україну, перейшла на українську мову і висвітлює жахи війни у своїх соцмережах. Валерія організовує збори та допомагає нашим військовим.

Ходос таки повернулась до професії. Вона грає в театрі, отримує ролі в українських фільмах, хоча зізнається, думала, що після великої війни її професія більше ніколи не буде актуальною.

Не вірилося, що акторство взагалі буде актуальним в Україні. Не могла собі уявити, що після початку повномасштабного вторгнення моя професія матиме попит, а ми будемо знімати серіали. Це здавалося нереальним,

– розповіла акторка.

Окрім того, вона створила свою школу акторства та викладає. Валерія каже, що обожнює своїх студентів та хвилюється за кожного із них. З деким навіть уже зустрічалась на знімальних майданчиках. У такі моменти розуміє, що вона все робить правильно.

Особисте життя Валерії Ходос

Актриса пояснила, що не поспішає розкривати деталі щодо свого особистого життя. Однак Валерія Ходос каже, що вже мріє про створення сім'ї та народження дітей. Щодо весільних урочистостей у майбутньому, акторка не розглядає цю ідею.

Я хочу сім'ю, чоловіка, двох або трьох діток, ще одну собаку, великий будинок, це все я хочу. А от саме весілля – ні. У мене трішки сумніви від цієї помпезності цього святкування. Мені здається, що це трішки не мій формат,

– зізналась Валерія.

Ходос не ділиться особистим, тому наразі так і невідомо, чи у стосунках відома українська акторка.

Валерія Ходос про українське кіно

Українська акторка поділилась своїми думками про те, чому навіть зараз, у часі жорстокої війни, у трендах російська музика та серіали. Валерія вважає, що нам необхідно знімати більше саме для молодих людей, аби через кіно у них формувалось правильне мислення, аби глядачам було цікаво дивитись те, що пропонує наш кінематограф.

Варто йти на ризики, брати нові формати та зацікавлювати молоде покоління. Юні глядачі шукають відповіді на свої питання про кохання, сварки та спілкування не у батьків – так ніколи не було. Вони прагнуть отримати відповіді з інших джерел, наприклад, ютубу чи серіалів,

– каже Ходос.

Після початку великої війни Валерія уже знялась у нових українських серіалах і готова продовжувати свою діяльність для того, аби формувати свідому, мудру і молоду націю.