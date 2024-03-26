Актер Владимир Горянский родился в Кадиевке – этот город на Луганщине с 2014 года оккупирован россиянами. А за несколько дней до полномасштабного вторжения он посещал Мариуполь с гастролями, пишет Кино 24.

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Где сейчас Владимир Горянский

Владимир Горянский и его коллеги сыграли два, пока последних спектакля в драмтеатре Мариуполя. После этого актер с женой уехал за границу, поскольку 24 февраля у него день рождения. Теперь эта дата стала для Горянского совсем не праздничной.

25 – 26 февраля супруги должны были возвращаться в Украину, но еще несколько дней перебыли у друзей. Впоследствии решили все-таки поехать домой. Уже в апреле Владимир Горянский вернулся к работе: выступал с благотворительными спектаклями. Также концерты проходили за рубежом. Сейчас он продолжает это дело.

Сейчас все это активнее происходит – и слава богу! Артисты в такое трудное время должны тоже брать на себя ответственность. Эмоциональное состояние людей сейчас очень непростое. Наша задача – его повысить, оптимизировать, дать людям положительные эмоции,

– говорил Владимир Горянский в интервью OBOZ.UA.



Владимир Горянский помогает ВСУ / Фото из фейсбука актера

Владимир Горянский снимался в русскоязычных лентах, проектах Оксаны Байрак, получил от России награду за "вклад в укрепление российско-украинских культурных связей". Но о бывших коллегах, предателях и россиянах он говорить не хочет. Сейчас актер считает, что с ними не о чем разговаривать.

Они должны отвечать по всем статьям. По всем... Я никогда не прощу России варварства, империализма, бессмысленности!

– говорил артист.

Владимир Горянский признавался, что не испытывал страха, сможет ли вернуться в профессию во время полномасштабной войны. Тем более, что с каждым месяцем киноиндустрия в Украине оправляется. Он играет в спектакле "Бейби бум", "Муж моей жены", "Женихи".



Горянский в Житомире / Фото Общественного

Фильмография Владимира Горянского

За годы актерской карьеры Владимир Горянских снялся во многих фильмах и сериалах. Список этих лент можно долго продолжать: