Кроме того, Легейда снимается в украинских лентах, которые популяризируют культурное наследие Украины, одним из таких фильмов является “Крашанка”, которая уже доступна к просмотру в кинотеатрах. В интервью Кино 24 Дарья откровенно поделилась, где служит ее муж.

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Дарья Легейда рассказала, где служит Дмитрий Сова

Актриса призналась, что ее муж и отец служат в одной бригаде, однако на разных должностях. Кроме того, Дарья говорит, что им очень редко удается видеться. В частности, из-за того, что Дмитрий Сова еще не был в отпуске, с тех пор как ушел в ряды ВСУ.

Мой муж и папа служат в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Конечно, что на разных должностях. Видеться нам удается чрезвычайно редко. Дмитрий еще не был в отпуске, с тех пор, как ушел в ВСУ,

– рассказала Легейда.

Актриса признается, очень ждет, чтобы ее любимого отпустили домой, чтобы они наконец смогли провести больше времени вдвоем.

Где познакомились Дарья и Дмитрий Сова

Дарья и Дмитрий познакомились в октябре 2020 года во время съемок и, почти сразу, начали жить вместе. Через 10 месяцев с момента начала их романа пара официально зарегистрировала свои отношения.

Предложение любимой актер сделал дома, очень просто.

"Это произошло на кухне. Кажется, мы приехали после какого-то мероприятия. Я подошел к Даше и сказал: "Извини, но я не могу больше терпеть". Она спрашивает: мол, что такое?", – вспоминал актер.

После этого Дмитрий попросил руки Дарьи и, конечно, она согласилась.