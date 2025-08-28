Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм, который будет представлять Украину на Премии Оскар в категории "Лучший международный полнометражный фильм" в 2026 году. Им стала лента "2000 метров до Андреевки".

Это новая работа режиссера Мстислава Чернова – создателя картины "20 дней в Мариуполе", которая в 2024 году получила Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". В материале Кино 24 рассказываем, где можно посмотреть ленту.

Где смотреть фильм "2000 метров до Андреевки"?

Объявление результатов отбора совпало с выходом фильма "2000 метров до Андреевки" в прокат – 28 августа. Поэтому уже сегодня ленту можно посмотреть в украинских кинотеатрах.

В центре фильма Мстислава Чернова – крошечное село Андреевка в десяти километрах от Бахмута. Оно становится ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы. Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли.

"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма

Мировая премьера состоялась на "Санденсе" – главном фестивале независимого кино в США, где Чернов получил награду за лучшую режиссерскую работу в программе World Cinema Documentary. А в Украине первыми ленту увидели зрители Docudays UA, где фильм получил три награды: Приз зрительских симпатий, главный приз конкурса "Docu / Мир" и награду в номинации "Rights Now!".



"2000 метров до Андреевки" / Кадр из фильма

Как и предыдущий фильм режиссера "20 дней в Мариуполе", новая лента создана в партнерстве между FRONTLINE (PBS) и Associated Press, двумя ведущими мировыми медиа, которые годами освещают горячие точки планеты.