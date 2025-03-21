Не только Сириус в "Гарри Поттере": 4 лучших фильма с Гэри Олдменом

Британский актер Гэри Олдмен поражает многообразием ролей в своей фильмографии. Ведь несмотря на то, что он стал звездой "Гарри Поттера" в роли Сириуса Блэка, его другие персонажи в кино – от исторических до комедийных – тоже на полную демонстрируют талант и универсальность как актера.

Сегодня, 21 марта, Гэри Олдмен празднует день рождения – ему исполнилось 67 лет. По этому случаю Кино 24 собрало одни из лучших ролей с актером, которые стоит увидеть.

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"Темные времена"

События фильма разворачиваются в разгар Второй мировой войны, когда к власти приходит 61 премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Он отказывается вести переговоры о перемирии с Адольфом Гитлером и оказывается перед угрозой вторжения нацистов в страну.



Гэри Олдмен в кино / Кадр из фильма

Гэри Олдмен сыграл одну из самых влиятельных фигур Британии и передал его острый ум, интеллект и приветливость. Проницательная игра, лишние килограммы и большое количество грима помогли актеру оживить своего персонажа и принесли ему Оскар.

"Шпион, выйди вон!"

Работники британской разведки подозревают, что в их руководстве засел "крот", работающий на СССР. Однако те, кто открыто об этом заявил, ушли с работы, поэтому остальные выбрали молчание. Джордж Смайли, который находится в отставке, возглавляет тайное расследование. Никто не должен узнать о том, что на крота открыта охота.



Гэри Олдмен в кино / Кадр из фильма

Это один из лучших шпионских триллеров. Гэри Олдман воплотил роль Джорджа Смайли и получил свою первую номинацию на Оскар за внимание к деталям и полное погружение в персонажа.

"Манк"

Биографическая драма рассказывает о голливудском сценаристе Германе Манкевиче и о том, как он в 1940 году работал над сценарием культовой ленты "Гражданин Кейн". К нему обращается за помощью талантливый режиссер. Манкевич, который только что попал в ДТП, а теперь восстанавливается в постели и с алкоголем, решает согласиться.



Гэри Олдмен в кино / Кадр из фильма

Еще один исторический персонаж удался Олдмену на отлично. Актер уловил манеры своего героя, его борьбу с внутренними демонами и перенес зрителя в мир старого Голливуда. Это очередная номинация на Оскар для актера.

"Сид и Нэнси"

Биографический фильм рассказывает о жизни басиста группы Sex Pistols Сида Вишеса и его отношениях с девушкой Нэнси Спанджен. Лента больше всего сосредотачивается на их сначала страстных, а затем разрушительных отношениях – от первой встречи в Лондоне до последних дней в Нью-Йорке, когда музыканта обвинили в ее убийстве.



Гэри Олдмен в кино / Кадр из фильма

Олдмен сыграл главную роль и прекрасно отразил, почему его герой в свое время был влиятельным в музыке. Его актерская игра вдохновляет и впечатляет. Кроме того, для этой роли актер похудел до практически опасного веса.