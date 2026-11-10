Съемки "Гладиатора 2" превратились в кошмар: каскадер получил ожоги и подал в суд на создателей

Как сообщает BBC, инцидент произошел еще в 2023 году в Марокко, где команда Ридли Скотта снимала масштабную сцену морского сражения.

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47-летний британский актер и каскадер Эдвард Сарсфилд подал иск против компании August Street Films, которая участвовала в создании "Гладиатора 2". Мужчина утверждает, что получил серьезные ожоги и необратимые травмы во время взрыва на съемочной площадке.

Что произошло на съемках "Гладиатора 2"

Согласно материалам иска, Сарсфилд лежал на палубе корабля, изображая погибшего воина. Неподалеку находилось газовое оборудование, создававшее эффект горящего судна.

Несчастный случай на съемках фильма "Гладиатор 2" / Фото Paramount Pictures



Однако внезапно произошел взрыв. Пламя поднялось примерно на шесть метров, а костюм каскадера загорелся. Мужчина в панике бросился бежать, несколько раз упал, а коллеги начали тушить огонь водой. По словам пострадавшего, он получил ожоги примерно на 15% тела, в частности на лице, руках и предплечьях. Также он травмировал колени и правое запястье.

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Каскадера вертолетом доставили в больницу в Марракеше, а через четыре дня перевезли в Великобританию для дальнейшего лечения. Сарсфилд утверждает, что после инцидента у него остались постоянные рубцы, ограничилась подвижность и возникли психологические проблемы.

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Сколько денег требует каскадер

Эдвард Сарсфилд требует 200 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации.

Компания August Street Films, являющаяся дочерней структурой Paramount, признала ответственность за сам несчастный случай. В то же время она не согласилась с заявленным объемом травм и суммой компенсации.

Еще в 2023 году Paramount подтвердила, что во время съемок пострадали несколько членов съемочной группы, но заверила, что их жизни ничего не угрожает.

Напомним, "Гладиатор 2" вышел в 2024 году. Режиссером стал Ридли Скотт, а главные роли исполнили Пол Мескал, Дензел Вашингтон и Педро Паскаль.

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