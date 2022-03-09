Главная героиня сериала "Чужестранка" вышла в свет с украинской символикой: красноречивые фото

Ирландская модель и актриса Каитриона Белфи, известная по роли Фрейзер в сериале "Чужестранка", поддержала Украину. Свой протест она показала на шоу Джимми Киммела.

Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. Каитриона Белфи надела красное платье с черным каблуком, а свой образ дополнила сине-желтой лентой на поясе.

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Каитриона Белфи поддержала Украину / Фото Pinterest, коллаж 24 канала

Напомним, на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2022 звезды также поддержали украинцев во время полномасштабного вторжения России в Украину. Кое-кто из знаменитостей дополнил свой образ сине-желтой лентой, а кто-то продемонстрировал наряды в цветах украинского флага.

В частности, свою поддержку выразили: Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Шеннен Доэрти, Джаред Лето, Вера Фармига, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон и другие. Больше читайте здесь.

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Каитриона Белфи на шоу Джимми Киммела: смотрите видео онлайн