Стоящие просмотра: 6 самых интересных фильмов и сериалов о британской королевской семье

Монархи, короли и королевы уже давно являются предметом восхищения в кино. Они становились героями как современных драм, так и документальных лент. Киноманов всегда интересуют такие фильмы и сериалы, ведь это возможность заглянуть за кулисы монаршего двора.

Сегодня, 6 мая, исполняется два года со дня коронации Чарльза III. К этой дате Кино 24 подобрало одни из самых интересных фильмов и сериалов о королевской семье Великобритании.

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"Корона" (2016 – 2023)

В центре исторической драмы – история жизни королевы Елизаветы II – от коронации и ярких событий до самых трагических дней в жизни. Здесь изобразили период за время деятельности Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер, показаны отношения Чарльза и Дианы, знакомство принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

"Корона": смотрите трейлер онлайн

"Королева" (2006)

События происходят в 1997 году, когда британским премьером стал Тони Блэр. Этим обеспокоилась Елизавета II, которая считала, что он является угрозой для устройства Великобритании. Уже через 3 месяца принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Между королевской семьей и правительством напряжение: они обсуждают, что можно рассказать публике, а что следует скрыть.

"Королева": смотрите трейлер онлайн

"Виктория" (2016 – 2019)

Драматический сериал рассказывает о жизни королевы Виктории, которую воплотила на экране Дженна Коулман. Первый сезон показывает ранние годы жизни – подростковый период, восхождение на престол в 18 лет, отношения и брак с принцем Альбертом. Это сага о взаимодействии королевских домов Европы, Букингем и Вестминстер и громкие скандалы во дворцах.

"Виктория": смотрите трейлер онлайн

"Фаворитка" (2018)

События фильма разворачиваются в 18 веке, когда Англией руководит королева Анна – последняя из Стюартов. Но фактически власть принадлежит ее фаворитке, леди Саре. Однако когда при дворе появляется служанка Эбигейл, королева Анна берет эту очаровательную девушку под свою опеку. Так Эбигейл получает шанс вернуть себе аристократическую жизнь и прибрать власть в свои руки.

"Фаворитка": смотрите трейлер онлайн

"Гарри и Меган" (2022)

Документальный сериал сосредоточен на принце Гарри и Меган Маркл, которые рассказывают о своем пути от начала отношений до решения покинуть королевскую семью. Супруги рассказали о своей помолвке, свадьбе, чрезмерное внимание от прессы и частные переписки с родными, которые обнародовали в сети. Принц Гарри также вспомнил о своем детстве, а Меган – об актерстве и то, чем она занималась до встречи с Гарри.

"Гарри и Меган": смотрите трейлер онлайн

"Королевский эксклюзив" (2024)

Художественный фильм создан на основе реальных событий. Он рассказывает о том, как журналистки программы Newsnight устроили интервью с принцем Эндрю. В 2019 году его обвинили в изнасиловании, также принц Эндрю был другом Джеффри Эпштейна.

"Королевский эксклюзив": смотрите трейлер онлайн