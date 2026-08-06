Как сообщает The Hollywood Reporter, легендарный фильм "Человек с киноаппаратом" режиссера Дзиги Вертова вошел в список 25 лучших документальных фильмов всех времен. Украинская картина заняла 14-е место в престижном рейтинге, обойдя немало современных работ.

"Человек с киноаппаратом": смотреть трейлер

Фильм вышел еще в 1929 году, но и сегодня его называют одним из самых влиятельных в истории мирового кино. И это тот случай, когда фраза "опередил свое время" звучит не как красивый штамп, а как сухой факт.

В фильме нет традиционного сюжета, диалогов или главных героев. Вместо этого – жизнь большого города, снятая так, что даже спустя почти столетие многие режиссерские приемы выглядят удивительно современно. Монтаж, ракурсы, эксперименты с камерой – все это Вертов начал использовать задолго до того, как это стало модным.

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Получается, пока одни спорят, спасет ли очередной блокбастер киноиндустрию, украинский фильм 1929 года спокойно занимает место среди лучших документальных лент в истории. И, похоже, чувствует себя там вполне заслуженно.

Кстати, пока одни украинские фильмы входят в мировые рейтинги, другие только готовятся к премьере. О том, как создаются большие украинские кинопроекты, нам рассказал украинский режиссер Алексей Комаровский.