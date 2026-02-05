6 известных голливудских актеров, которые имеют украинские корни

Вы можете об этом даже не догадываться, однако в Голливуде есть звезды, которые имеют украинские корни. Некоторые из них родились в Украине, а некоторые имеют предков, которые эмигрировали из Украины в США.

Во всех них, так или иначе, течет украинская кровь. В материале 24 Канала мы рассказываем, кто именно из голливудских звезд имеет украинские корни и что известно об их происхождении.

Кто из известных голливудских актеров имеет украинские корни?

Мила Кунис

Ни для кого не секрет, что голливудская актриса Мила Кунис на самом деле родом из Украины. Она родилась в Черновцах, в семье обычных людей. Отец работал инженером на заводе, а мама – учительницей физики. Однако в 1991 году семья переехала в Лос-Анджелес. И благодаря своей настойчивости смогли адаптироваться в эмиграции. А Мила Кунис даже получила всемирное признание и любовь зрителей.



Мила Кунис в фильме "Черный лебедь" / Кадр из фильма

Кэтрин Винник

Еще одна актриса, в которой течет украинская кровь, это Кэтрин Винник. Она родилась в Торонто, однако ее предки происходили из Украины. Бабушка – родом из Львовщины, а дедушка с Тернопольщины. Согласно информации в сети, полное имя актрисы Екатерина Анна Винницкая. Екатерина постоянно поддерживает Украину. Актриса приезжала в Украину и выступала в Киеве на саммите United24.

Она на себе почувствовала, что такое сбивание дронов и ракет и постоянные воздушные тревоги, которые заставляют бежать украинцев в укрытие. В своих соцсетях она постоянно демонстрирует постоянную, четкую, проукраинскую позицию и не чурается при каждой возможности вспоминать о том, что она имеет украинские корни.

Вера Фармига

Вера Фармига также одна из актрис, которая имеет украинское происхождение. Она родилась в США, в семье украинских иммигрантов. Известно, что ее родители Михаил и Любомира Фармига происходят из Украины. Актриса также неоднократно заявляла, что она гордится своими корнями и чувствует себя как украинкой, так и американкой. Вера владеет украинским языком и публично поддерживает украинцев во время большой войны.

Среди голливудских актеров, которые также имеют украинское происхождение, такие знаменитости:

Ольга Куриленко

Мила Йовович

Сильвестр Сталлоне

Все они так или иначе связаны с Украиной. Об этом приятно знать, ведь это известные люди, которые достигли большого успеха в жизни.