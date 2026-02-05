В материале 24 Канала мы собрали подборку этих лент и отзывы, которые о них писали украинские журналисты, актеры и другие кинодеятели.

Какие украинские сериалы стали переломными в нашем кинематографе?

"Поймать Кайдаша"

"Поймать Кайдаша" – один из самых крутых и популярных украинских сериалов, который, по мнению многих, стал настоящим открытием. Украинский актер Павел Текучев в своем интервью 24 Каналу признался, что среди его любимых сериалов он выбирает именно "Поймать Кайдаша".

По его словам, это один из первых и одновременно самых ярких примеров качественных украинских сериалов, где речь идет о настоящих украинцах и реальных человеческих историях. Актер добавил, что ему было невероятно приятно смотреть сериал и что он искренне восхитился уровнем украинского сериального производства.

"Первые ласточки"

"Первые ласточки" – еще один сериал, который вызвал немало эмоций у украинских зрителей. Лента касалась тем, о которых раньше не принято было говорить вслух в кинематографе. Украинская телеведущая и почетный посол ООН Маша Ефросинина на премьере сериала отметила, что он "бьет в очень болезненные места", подчеркивая то, что показывает ситуации, когда зритель чувствует себя не идеальным ребенком или не имеет идеальных родителей.

Алина Доротюк в своем интервью с актрисой сериала Викторией Литвиненко поделилась, что "Первые ласточки" демонстрируют абсолютно новаторский подход в украинском кино, сериальном производстве и на телевидении. Она добавила, что ей очень хочется, чтобы после победы Украины снималось как можно больше таких фильмов и сериалов, появлялись новые лица, и чтобы продюсеры не боялись давать шанс молодым актерам.

По ее словам, именно "Первые ласточки" открыли новые таланты, среди которых Макс Девизоров, Саша Рудинский, Настя Пустовит и Тая Щурук, и она восхищается работой всех актеров сериала.

"Тихая Нава"

"Тихая Нава" – один из самых новых и самых популярных сериалов современности. Это первый в Украине кинопроект в стиле true crime. Сериал уже наделал немало шума в сети.

Украинский актер Александр Рудинский, сыгравший роль одного из главных героев сериала "Тихая Нава", прокомментировал этот сериал так: "Этот сценарий не оставил пространства для сомнений, поэтому я сразу согласился на участие. На съемках мы сознательно отказались от телевизионности, типичности и клише – в сериале нет ограничений, и именно это делает его эксклюзивным и уникальным!"

Поэтому, если вы до сих пор не успели посмотреть ленту, это точно стоит исправлять.