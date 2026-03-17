Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк. В материале вы узнаете, что именно актер думает об украинских сериалах.
Советуем 3 высокорейтинговых фильма 90-х, которые окунут в настоящую ностальгию
Что сказал Федор Гуринец об украинских мелодрамах?
Федор Гуринец, который сам часто исполняет роли в мелодрамах и снимается в украинских сериалах, отметил, что нередко сталкивается с обесцениванием своей профессии из-за участия в таких проектах. В то же время он считает, что этот жанр в Украине имеет большой потенциал.
Если кому-то не нравятся какие-то там псевдо, лайносериалы, всем привет, меня зовут Федор Гуринец, я – лайноактор, который работает в лайносериалах. Я обожаю эти лайносериалы,
– сказал Федор.
Актер встал на защиту украинских мелодрам и отметил, что есть немало зрителей, которые искренне увлекаются этим жанром. В то же время, по его мнению, коллеги, которые критикуют мелодрамы и обесценивают такие сериалы, ошибаются.
В каких лентах можно увидеть Федора Гуринца?
Фильмография Федора Гуринца действительно богата на различные ленты. Среди фильмов и сериалов, в которых сыграл актер:
- украинская романтическая комедия "Отпуск вслепую",
- сериал "Телохранитель",
- сериал "Сваты",
- "В воскресенье рано зелье копало",
- "На твоей стороне",
- "Не зарекайся",
- "Мериживо судьбы",
- "Сашка",
- "Женский врач" и многие другие.