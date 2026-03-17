Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк. У матеріалі ви дізнаєтеся, що саме актор думає про українські серіали.
Що сказав Федір Гуринець про українські мелодрами?
Федір Гуринець, який сам часто виконує ролі в мелодрамах і знімається в українських серіалах, зазначив, що нерідко стикається зі знеціненням своєї професії через участь у таких проєктах. Водночас він вважає, що цей жанр в Україні має великий потенціал.
Якщо комусь не подобаються якісь там псевдо, лайносеріали, всім вітаннячка, мене звати Федір Гуринець, я – лайноактор, який працює в лайносеріалах. Я обожнюю ці лайносеріали,
– сказав Федір.
Інтерв'ю Федіра Гуринця: дивіться відео онлайн
Актор став на захист українських мелодрам і наголосив, що є чимало глядачів, які щиро захоплюються цим жанром. Водночас, на його думку, колеги, які критикують мелодрами та знецінюють такі серіали, помиляються.
У яких стрічках можна побачити Федіра Гуринця?
Фільмографія Федіра Гуринця справді багата на різноманітні стрічки. Серед фільмів та серіалів, у яких зіграв актор:
- українська романтична комедія "Відпустка наосліп",
- серіал "Тілоохоронець",
- серіал "Свати",
- "У неділю рано зілля копала",
- "На твоєму боці",
- "Не зарікайся",
- "Мериживо долі",
- "Сашка",
- "Жіночий лікар" та чимало інших.