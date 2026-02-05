Одной из самых ярких экшн-сцен сериала стала драка Бенедикта с работодателем Софи. На странице "Бриджертонов" в инстаграме создатели показали закулисье съемки самой яркой сцены сериала.

Как снимали драку Бенедикта Бриджертона в сериале "Бриджертоны"?

Одной из самых эпичных сцен в первой части четвертого сезона сериала "Бриджертоны" стала драка Бенедикта Бриджертона с работодателем Софи в момент, когда они случайно встречаются за пределами Лондона. Кинотворцы сериала показали, как на самом деле происходили съемки этой сцены, опубликовав видео в инстаграме.

Настоящие поклонники уже отреагировали на этот ролик. Под видео можно увидеть десятки комментариев о том, что это их любимая сцена четвертого сезона. В то же время многие отмечают, что ожидает от второй части сериала еще большего. Поэтому уже 26 февраля 2026 года они смогут увидеть продолжение сериала и узнать, чем закончится история любви Бенедикта и Софи.

О чем сюжет 4 сезона "Бриджертонов"?

Четвертый сезон сериала "Бриджертоны" разворачивается вокруг поиска Бенедиктом Бриджертоном своей любви. В начале сериала его образ подают как гуляки, который никогда не планирует жениться. Однако все меняется во время бала-маскарада, где он знакомится с дамой в серебристом платье, которая не называет своего имени, места жительства или чего-либо другого.

На самом деле эта девушка – Софи Бек, которая тайно пробралась на этот бал, хотя вне его она горничная в доме своей мачехи. Как Бенедикт, так и Софи переживают собственные внутренние испытания и сомнения, но каждый из них уже бесконечно влюблен. И только во второй части, премьера которой состоится 26 февраля, мы узнаем, сможет ли Бенедикт найти даму в серебряном и сможет ли Софи признаться в том, что именно она является этой леди.