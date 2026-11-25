Как сообщает People, за первый уик-энд шестая часть культовой франшизы собрала несколько сотен миллионов долларов по всему миру.

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Сколько заработали новые "Голодные игры"

Фильм, премьера которого состоялась 20 ноября, собрал 120 миллионов долларов в Северной Америке и еще 105 миллионов – в международном прокате.

Конкуренты на фоне такого триумфа выглядели довольно скромно. Фильм о создании культового "Рокки" заработал 9,32 миллиона долларов, а рождественская лента "Эбенезер" с Джонни Деппом – 7,7 миллиона за свой второй уик-энд в североамериканском прокате.

Новые "Голодные игры" также почти втрое превзошли старт своего предшественника – приквела "Баллада о поющих птицах и змеях". В 2023 году он заработал 44,6 миллиона долларов за дебютные выходные в Северной Америке, а в целом собрал 363 миллиона по всему миру.

Правда, абсолютный рекорд франшизы пока остался недостижимым. Три из четырех оригинальных фильмов с Дженнифер Лоуренс в свое время стартовали еще успешнее.

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О чем новые "Голодные игры"

События фильма разворачиваются за 24 года до истории Катнис Эвердин. В центре сюжета – молодой Хеймитч Абернати, которому предстоит принять участие в 50-х Голодных играх. В приквеле его сыграл Джозеф Зада.

"Голодные игры": смотреть трейлер

Не обошлось и без дозы ностальгии. Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон и Вуди Харрельсон вернулись к своим культовым ролям в камео.

В звездный актерский состав также вошли Маккенна Грейс, Эль Феннинг, Киран Калкин, Майя Хоук, Рэйф Файнс, Джесси Племонс и Гленн Клоуз.

Похоже, любовь зрителей к антиутопиям никуда не делась. Подростки, которые более десяти лет назад болели за Катнис Эвердин, повзрослели, но билеты в Панем покупают с прежним энтузиазмом.

Не так давно Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках пикантных сцен в своей карьере.