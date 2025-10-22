Фильм о похищенных украинских детях выиграл 30 000 евро от Берлинале

Документальный украинский фильм под названием "Голубой свитер с желтой дыркой" получает грант от World Cinema Fund. В частности, на ленту выделено 30 тысяч евро.

Что известно о финансировании украинского фильма?

Лента оказалась в списке 12 избранных проектов, которую выделили на 42-й сессии World Cinema Fund. Украинский документальный фильм "Голубой свитер с желтой дыркой" получит 30 тысяч евро на производство.

Режиссером фильма стала Татьяна Ходаковская. Продюсером проекта выступила Елена Саулич, которая отвечала за организацию и реализацию съемок. Производством фильма занималась продакшн-компания Pronto Film.

Что известно о фильме?

Документальный фильм "Голубой свитер с желтой дыркой" сосредоточится на теме похищения украинских детей. Лента рассказывает о сломанном детстве и пропаганде тоталитарного режима в наше время.

То, что, на первый взгляд, выглядит как лагерный досуг, превращается в глубокую драму травмированного детства,

– говорится в публикации Украинской киноакадемии.

На экране эта документальная история покажет судьбы детей, которые прошли через российские "перевоспитательные лагеря", а также погрузит зрителя в истории 10-летней Киры, 14-летней Таисы, 15-летнего Артема и еще более 50 детей, которые поделились своими тяжелыми воспоминаниями.