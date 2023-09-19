Крупнейшие гонорары актеров: сколько зарабатывают в мире Голливуда

В мире Голливуда – огромная конкуренция, а гонорары актеров и актрис могут быть безумными! К примеру, Леонардо Ди Каприо за фильм "Убийцы цветочной луны" заработал 30 миллионов долларов.

К тому же игру Ди Каприо в ленте Мартина Скорсезе зрители назвали лучшей в его карьере. Ниже узнайте еще несколько актеров, которые заработали больше денег в Голливуде.

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Леонардо Ди Каприо "Убийцы цветочной луны" – 30 миллионов долларов

Вестерн основан на реальных событиях, снят по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года. Действие разворачивается в 1920-х годах в городе Оклахома в Соединенных Штатах, где обитает индейское племя Осейдж.

Леонардо Ди Каприо / Appian Way

Уилл Смит "Освобождение" – 35 миллионов долларов

Невероятный успех можно добиться не только на больших экранах.помогает каждому стать главным героем своей истории и почувствовать вкус победы.

Фильм основан на невероятно реальной истории мужчины, готового пойти на всевозможные риски ради своей семьи и свободы. Питер – раб, который решает пожертвовать своей жизнью, чтобы убежать и снова быть вместе со своей семьей. Он бросается в опасное путешествие, наполненное любовью, преданностью и силой духа.

Уилл Смит / Apple TV+

Двейн Джонсон "Красный" – 50 миллионов долларов

Фильм описывается как "приключенческая комедия, действие которой развернется в разных частях света", которая является "совершенно новой вселенной для исследования в рамках праздничного жанра".

Двейн Джонсон / Amazon

Том Круз "Топ Ган: Мэверик" – 100 миллионов долларов

Действие фильма разворачивается спустя 36 лет после событий, описанных в первом фильме. Легендарный пилот Питер Митчелл согласен взять роль нового инструктора для группы военных летчиков. Среди них также учится Брэдли "Задира" Брэдшоу, сын Ника "Гусака" Брэдшоу, мечтающий следовать в следы своего отца и стать летчиком.

Том Круз / Paramount Pictures

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