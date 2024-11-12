Госкино призвали исключить фильм о россиянине и украинке из программы Таллиннского фестиваля

Государственное агентство Украины по вопросам кино обратилось к организаторам Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF). Они призвали отказаться от показа фильма "Глухие любовники" российского режиссера Бориса Гуца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госкино. В официальном обращении говорится о важности учета контекста агрессии России против Украины и серьезных страданий, которые переживает украинский народ.

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В Госкино призвали исключить фильм "Глухие любовники" из программы Таллиннского фестиваля

В своем обращении Госкино отметило, что предоставление возможности демонстрировать российские фильмы в современных условиях может нести серьезный риск. Речь идет о пропаганде, которая оправдывает агрессию России, что может быть частью более широкой информационной стратегии агрессора. Важно то, что такие фильмы могут иметь влияние на общественное мнение, создавая искаженное представление о реальности, в частности относительно войны в Украине.

Учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа, особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, которые размывают границы понимания реальности украинцев,

– говорится в обращении Госкино.

Госкино также поблагодарило организаторов Tallinn Black Nights Film Festival за возможность представлять украинское кино на этой важной международной площадке.

Этот инцидент отражает сложную ситуацию, с которой сталкиваются культурные и художественные платформы в мире во время войны, когда вопрос этики, ответственности и возможных политических последствий приобретают особый вес.

Что известно о фильме "Глухие любовники"

Лента, снята российским режиссером Борисом Гуцем, рассказывает историю любви между украинской переселенкой и россиянином. Фильм получил внимание благодаря своему специфическому сюжету и персонажам, которых исполняют российские актеры Даниил Газизуллин и Анастасия Шемякина.

По сюжету, главные герои, молодой человек и девушка, встречаются в Стамбуле, где их объединяет общая ситуация: оба не имеют денег, чтобы жить в чужом городе, и находят поддержку друг в друге.

Их история начинается как беззаботное, романтическое знакомство, где отсутствие слуха не мешает их общению. Они весело проводят время вместе, ища близости, и им кажется, что они влюблены. Однако, в фильме есть важный поворот: несмотря на чувства, героев разделяет больше, чем просто языковой барьер. Она – из Украины, он – из России.

На фоне их беззаботного взаимодействия появляется напоминание о реальности, в которой они живут. Война в Украине не может остаться без внимания, и это создает внутренний конфликт, который невозможно игнорировать.

Режиссер Борис Гуц, хотя и живет в Европе, долгое время работал на российском телевидении. Из-за этого фильм получил определенный резонанс, в частности среди тех, кто обеспокоен ситуацией в Украине.