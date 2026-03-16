Голливуд продолжает терпеть российскую культуру, несмотря на войну в Украине. На 98-й церемонии вручения премии Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" победила пропагандистская лента "Господин Никто против Путина".

Победа пропагандистского фильма вызвала разочарование у украинцев. Возмущение, в частности, выразил актер Алексей Гнатковский, который в этом году комментировал украинскую трансляцию Оскара. В материале 24 Канала читайте, почему не стоит смотреть "Господин Никто против Путина".

К слову Пропагандистский фильм "Господин Никто против Путина" победил на Оскаре-2026

Почему не стоит смотреть фильм "Господин Никто против Путина"?

"Господин Никто против Путина" – это датско-чешский документальный фильм от американского режиссера Дэвида Боренштейна, а сорежиссером и оператором-постановщиком является россиянин Павел Таланкин.

Сюжет ленты разворачивается вокруг самого Павла Талакина, который работал педагогом-организатором в одной из школ Челябинской области. Он снимал линейки, конкурсы, открытые уроки и другие мероприятия, во время которых детей в России "кормят" пропагандой. В фильме рассказывается об изменениях, которые произошли в школе после начала полномасштабного вторжения России против Украины "под влиянием государственной пропаганды и милитаризации", как отмечается в описании.

На самом же деле "Мистер Никто против Путина" – это очередное проявление российской пропаганды. В фильме пытаются отбелить россиян и показать, что существуют "хорошие", что якобы не все в России виноваты в войне.

Но россияне продолжают терпеть путинский режим. Они ничего не сделали для того, чтобы предотвратить войну в Украине. Еще в начале полномасштабного вторжения украинцы, в частности известные люди, пытались достучаться до россиян, однако довольно быстро поняли, что это не имеет смысла.

Мир и дальше в восторге от фильмов о россиянах, а вот украинские ленты в этом году на Оскаре проигнорировали, в частности "2000 метров до Авдеевки" от режиссера Мстислава Чернова.

Что команда фильма "Господин Никто против Путина" сказала на Оскаре-2026?

Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин приехали на 98-ю церемонию вручения премии Оскар. Они появились на сцене, чтобы получить статуэтки, и произнесли речи, не упомянув о войне в Украине.

Фильм "Господин Никто против Путина" рассказывает о том, как теряется страна. И, работая с этими кадрами, мы увидели, что это происходит через бесчисленные мелкие акты соучастия. Когда мы действуем как соучастники, когда правительство убивает людей на улицах наших крупных городов, когда мы молчим, когда олигархи захватывают СМИ и контролируют то, как мы можем их производить и потреблять, мы сталкиваемся с моральным выбором. Но, к счастью, даже "никто" мощнее, чем вы думаете,

– сказал Боренштейн.

Таланкин же, похоже, забыл, что выступает на международной сцене, и заговорил на русском. Он призвал "остановить все войны сейчас во имя всех наших детей", однако не уточнил, какие именно, и кто должен это сделать.