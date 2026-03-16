"Містер Ніхто проти Путіна" отримав Оскар: чому цей фільм – частина російської пропаганди

Голлівуд продовжує толерувати російську культуру, попри війну в Україні. На 98-й церемонії вручення премії Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла пропагандистська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна".

Перемога пропагандистського фільму викликала розчарування в українців. Обурення, зокрема, висловив актор Олексій Гнатковський, який цьогоріч коментував українську трансляцію Оскара. У матеріалі 24 Каналу читайте, чому не варто дивитися "Містер Ніхто проти Путіна".

Чому не варто дивитися фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?

"Містер Ніхто проти Путіна" – це датсько-чеський документальний фільм від американського режисера Девіда Боренштейна, а співрежисером та оператором-постановником є росіянин Павло Таланкін.

Сюжет стрічки розгортається навколо самого Павла Талакіна, який працював педагогом-організатором в одній зі шкіл Челябінської області. Він знімав лінійки, конкурси, відкриті уроки та інші заходи, під час яких дітей у Росії "годують" пропагандою. У фільмі розповідається про зміни, які сталися у школі після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України "під впливом державної пропаганди та мілітаризації", як зазначається в описі.

Насправді ж "Містер Ніхто проти Путіна" – це черговий прояв російської пропаганди. У фільмі намагаються вибілити росіян та показати, що існують "хороші", що нібито не всі у Росії винні у війні.

Але ж росіяни продовжують терпіти путінський режим. Вони нічого не зробили для того, щоб запобігти війні в Україні. Ще на початку повномасштабного вторгнення українці, зокрема відомі люди, намагалися достукатися до росіян, проте доволі швидко зрозуміли, що це немає сенсу.

Світ й далі у захваті від фільмів про росіян, а от українські стрічки цьогоріч на Оскарі проігнорували, зокрема "2000 метрів до Авдіївки" від режисера Мстислава Чернова.

Що команда фільму "Містер Ніхто проти Путіна" сказала на Оскарі-2026?

Девід Боренштейн і Павло Таланкін приїхали на 98-му церемонію вручення премії Оскар. Вони з'явились на сцені, щоб отримати статуетки, і виголосили промови, не згадавши про війну в Україні.

Фільм "Містер Ніхто проти Путіна" розповідає про те, як втрачається країна. І, працюючи з цими кадрами, ми побачили, що це відбувається через незліченні дрібні акти співучасті. Коли ми діємо як співучасники, коли уряд вбиває людей на вулицях наших великих міст, коли ми мовчимо, коли олігархи захоплюють ЗМІ та контролюють те, як ми можемо їх виробляти та споживати, ми стикаємося з моральним вибором. Але, на щастя, навіть "ніхто" могутніший, ніж ви думаєте,

– сказав Боренштейн.

Таланкін же, схоже, забув, що виступає на міжнародній сцені, й заговорив російською. Він закликав "зупинити всі війни зараз в ім'я всіх наших дітей", проте не уточнив, які саме, і хто має це зробити.