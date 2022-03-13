Как говорить с детьми о войне: 2 важных мультика, которые вы должны посмотреть семьей

Детям обязательно нужно рассказывать о войне и обсуждать возникающие страхи. Авторы мультфильмов "Катруся и Маруся" и "Иван и Николай" уверены, что их проекты помогут родителям найти слова, чтобы объяснить, что происходит вокруг.

В ответ на российскую пропаганду и с целью популяризации донести деткам информацию о войне, украинцы создали два мультфильма. В первом героями стали девушки, во втором – ребята. Цель у них одна – показать, что добро все равно побеждает зло, сообщает 24 канал.

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"Катруся и Маруся"

Эта сказка появилась на ютуб-канале "ОДЕССКАЯ ОДА-ИНФОРМ".

Победа будет там, где добро и вера, а не там, где угрозы и жестокость,

– говорится в мультике о Катюшке и Марусе.

"Катруся и Маруся" 2022: смотрите сказку о том, как объяснить детям войну

"Иван и Николай"

Авторами этого видео стали компания Film.ua и телеканал "1+1".

Этот мультфильм – ответ на манипуляторную дезинформацию, которую распространяет и насаждает Россия, в частности, детям. Мультфильм будет понятным детям с 3 лет и поможет взрослым найти слова, чтобы объяснить происходящее,

– объяснили авторы проекта.

"Иван и Николай" 2022: смотрите мультик онлайн

Напомним, стриминг Hulu снял документальный сериал о российско-украинской войне "Два мужчины на войне". Его премьера прошла 6 марта. Первая серия уже доступна на платформе. Что показали в тизере – читайте в нашем материале.