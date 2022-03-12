Знаменитость на своей странице в инстаграме обнародовала видео, где показала кадры эвакуацию украинских семей, будни в бомбоубежищах и заплаканных детей. Об этом сообщил 24 канал.

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Как сообщила звезда, сейчас 100 тысяч детей находятся в 700 государственных домах для сирот. Во время обстрелов и бомб они остались без персонала, воды и пищи, во время обстрелов и бомб.

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– Куриленко призвала своих подписчиков помогать.