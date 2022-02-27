Актриса Ольга Куриленко, которая ранее заявляла, что в ней не течет украинская кровь, рассказала, что думает о войне России с Украиной.

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Артистка опубликовала в инстаграме два поста. В одном лаконично написала, что молится за Украину и всех ее жителей, а во втором, что ей грустно видеть, какими оказываются люди в самое трудное время.

И, к сожалению, мы видим истинную ценность некоторых людей в самые трудные времена, как сейчас... Но лучше открыть глаза позже, чем никогда! Попрощайтесь с подлыми людьми! Настало время "уборки"! Окружите себя только любовью и светом,

– поделилась Куриленко.



Ольга Куриленко отреагировала на войну России с Украиной / Фото из инстаграма актрисы

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