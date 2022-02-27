Акторка Ольга Куриленко, яка раніше заявляла, що в ній не тече українська кров, розповіла, що думає про війну Росії з Україною.

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Артистка опублікувала в інстаграмі два пости. В одному лаконічно написала, що молиться за Україну і всіх її жителів, а в другому, що їй сумно бачити, якими виявляються люди у найважчий час.

І, на жаль, ми бачимо справжню цінність деяких людей у найважчі часи, як зараз… Але краще відкрити очі пізніше, ніж ніколи. Попрощайтеся з підлими людьми! Настав час "прибирання"! Оточіть себе тільки любов'ю і світлом,

– поділилась Куриленко.



Ольга Куриленко відреагувала на війну Росії з Україною / Фото з інстаграму акторки

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