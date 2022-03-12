Знаменитість на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднила відео, де показала кадри евакуацію українських сімей, будні в бомбосховищах та заплаканих українських дітей. Про це повідомив 24 канал.

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Як повідомила зірка, зараз 100 тисяч дітей перебувають у 700 державних будинках для сиріт. Під час обстрілів та бомб, вони залишилися без персоналу, води та їжі, під час обстрілів і бомб.

Будь ласка, допоможіть, зробивши пожертви на www.hopeandhomes.org, @hopeandhomesforchildre,

– Куриленко закликала своїх підписників допомагати.

Нагадаємо, на другий день війни Росії проти України висловила лаконічну підтримку українському народу. А пізніше висловилася стосовно російської агресії в Україні, не згадавши ні про ворога, ні про втрати українського народу, а навпаки – вона заговорила про братні народи та "мир во всем мире".

