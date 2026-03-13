"Граф Дракула: История любви" – готический фильм ужасов 2025 года: стала ли лента триумфальной

30 июля 2025 года в прокат вышел готический фильм ужасов "Граф Дракула. История любви". Это лента французского режиссера и продюсера Люка Бессона.

Фильм стал долгожданным возвращением художника в большое кино. В материале 24 Канала рассказываем, стал ли этот фильм настоящим триумфом режиссера и стоит ли его посмотреть.

Стоит ли смотреть фильм "Граф Дракула: История любви"?

"Граф Дракула: История любви" Люка Бессона – это дорогой готический ремейк, в котором визуальная составляющая значительно преобладает над содержанием. Лента отличается атмосферной картинкой: режиссер сделал ставку на практические эффекты, освещения и минимальное использование компьютерной графики. Благодаря этому фильм получил стилистику, напоминающую готическое кино 90-х годов.

Впрочем, сюжет картины часто выглядит перегруженным пафосом и знакомыми клише. Несмотря на сильный визуал, история разворачивается довольно предсказуемо и не всегда убедительно раскрывает персонажей.

Актерская игра тоже вызвала разные реакции. Калеб Лэндри Джонс и Кристоф Вальц получили положительные отзывы за свои роли, тогда как часть актерского состава, по мнению зрителей, не смогла полностью передать характер своих персонажей.

В целом фильм может заинтересовать тех, кто любит готическую атмосферу, стильные декорации и классические истории о Дракуле. Однако для зрителей, которые ожидают глубокий сюжет или новое переосмысление известной легенды, лента может показаться несколько поверхностной.

В сети уже появилось много рецензий на ленту. В частности, подробный анализ фильма "Граф Дракула: История любви" опубликовали на YouTube-канале "Кинопил", где открыто обсуждают, какие картины стоит смотреть, а на какие не стоит тратить время.

Итак, "Граф Дракула: История любви" – эффектный с точки зрения визуала фильм, который можно посмотреть ради атмосферы, но вряд ли он станет новой классикой жанра. Это скорее кино на один вечер.

Что известно о фильме "Граф Дракула: История любви"?

"Граф Дракула: История любви" – готический фильм ужасов.

Фильм написал и снял французский режиссер Люк Бессон.

Сюжет ленты основан на романе Брэма Стокера "Дракула" 1897 года.

Главные роли в фильме исполнили:

Калеб Лэндри Джонс – Дракула

Кристоф Вальц – священник

Матильда Де Анджелис – Мария

Зои Сидель – Элизабет Геймон

Мария Буттингер – кардинал