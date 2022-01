Грета Тунберг, Трамп, Маск, Ариана Гранде: на ком основаны персонажи "Не смотрите наверх"

"Не смотрите наверх" от Netflix – это сатирическая критика реальной жизни, где каждый герой черпал вдохновение из реальных фигур. Интересно, что сейчас комета Дибиаски не мчится к Земле, но легко увидеть параллели между нашей реальностью и "Не смотрите наверх". На кого похож персонаж из фильма в реальной жизни – читайте в материале.

В связи с приближением изменения климата и COVID-19 фильм показывает юмористическую, но отрезвляющую картину нашей нынешней реальности. Кстати, украинские зрители после просмотра фильма писали, будто сценарий отражает события в Украине.

"Не смотрите наверх": сюжет и трейлер

Внимание, спойлеры!

В фильме Адама Мак-Кея "Не смотрите наверх" говорится об астрономах, которые борются за то, чтобы мир серьезно отнесся к неминуемой катастрофе. Кейт Дибиаски обнаруживает, что комета движется к Земле и должна столкнуться с ней через 6 месяцев. Фильм превращается в гонку за спасение мира. Однако оказывается, что президенту, научному сообществу, средствам массовой информации и значительной части американских граждан – все равно. В шестимесячный срок перед доктором Рэндаллом Минди (Леонардо Ди Каприо) и Кейт Дибиаски поставлена задача: спасти мир, который не верит, что ему грозит опасность. Вместо того чтобы закончить ленту счастливым голливудским финалом, "Не смотрит наверх" завершается полным уничтожением планеты Земля.

"Не смотрите наверх" 2021: смотрите трейлер​

"Не смотрите наверх" впечатляет звездным составом, в картине одновременно снялись: Мэрил Стрип, Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс – актеры первого плана, а Кейт Бланшетт, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе и Марк Райлэнс – второго. Персонажи ловко смогли показать весь тот абсурд, который порой творится в мире, сарказм и агрессию.

Кейт Дибиаски – Грета Тунберг

Персонаж Дибиаски (Дженнифер Лоуренс) не является абсолютным отражением молодой экоактивистки, которая выступает за противодействие глобальному потеплению и изменению климата, но у них есть много общего. Дибиаски увлечена судьбой мира и не боится это показать. Однако, когда персонаж Дженнифер Лоуренс в фильме сердится и пытается заставить мир серьезно отнестись к своей судьбе, граждане игнорируют ее и превращают сказанное в мем.

Вспомним, как в 2018 году Грета Тунберг стала объектом внимания общественности. Ее искреннее беспокойство использовали все, кто не соглашался с ней и, так же как Дибиаски, высмеяли за то, что она выражала искренние эмоции, связанные с судьбой планеты.



Кейт Дибиаски и Грета Тунберг / Фото Screen Rant

Питер Ишервелл – Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг

Питера Ишервелла (Марка Райлэнса), генерального директора BASH Cellular в "Не смотрите наверх", можно рассматривать как прототип технических магнатов-миллиардеров, таких, как: Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос. В начале фильма он предстает в образе очаровательного и гениального персонажа, а позже слишком меркантильным – предпочитает лишь деньги и прибыль от климатического кризиса. С такой ситуацией сегодня сталкиваются самые богатые люди мира, направляя миллиарды долларов на личные космические проекты.



Питер Ишервелл, Илон Маск и Марк Цукерберг / Фото Screen Rant

Президент Джейн Орлин – Дональд Трамп

Президент Джейн Орлин (Мэрил Стрип) является карикатурой на бывшего президента США Дональда Трампа. В ее президентстве есть все: от нарциссизма до кумовства. Когда астрологи приходят к ней с новостью о падении кометы, она легко манипулирует наукой и ставит выше свои желания. Даже когда появляются реальные доказательства кометы, подтвержденные наукой, фразу "Не смотрите наверх" она использует на митингах, чтобы облегчить восприятие и прочее. Это очень похоже на политику Трампа, в частности, как он отрицал и умалял значение пандемии COVID-19.



Джейн Орлин и Дональд Трамп / Фото Screen Rant

Бри Эванти и Джек Бреммер – утреннее шоу, The New York Times

Бри Эванти (Кейт Бланшетт) и Джек Бреммер (Тайлер Перри) очень похожи на всех ведущих утренних шоу, которые можно увидеть на каждом канале. Ведущие всеми силами стараются поднять настроение зрителям и хорошо провести время. В частности, продюсер Адам Мак-Кей в интервью Vanity Fair подчеркнул, что шоу New York Herald в "Не смотрите наверх" было вдохновлено The New York Times.



New York Herald и The New York Times​ / Фото Screen Rant